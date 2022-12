“Ci saranno dei cambiamenti”: il nuovo annuncio ‘scuote’ la Juve

In diretta sul canale Twitch di Tv Play l’agente Claudio Mossio. Fatto il punto anche sul futuro di Gian Piero Gasperini

“Bisogna aspettare”. Così l’agente Claudio Mossio a Calciomercato.it nella diretta Twitch di Tv Play in merito alla ‘bufera’ che ha travolto la Juventus.

“”Bisogna capire cosa succederà – ha aggiunto Mossio – Ci saranno dei cambiamenti a livello societario e dirigenziale – Nuovo Ds? Io consiglierei di rimanere con Cherubini, l’ex presidene Agnelli aveva dato potere ad Allegri e penso che il mercato sia stato consigliato dalle sue scelte. Cherubini ha fatto tutto per assecondarle. Il discorso del Ds è legato al volere della famiglia Agnelli, si aspetterà fino a giugno”.

“Ritorno Del Piero? Sicuramente pesonaggi come lui possono essere utili – ha risposto Mossio a Tv Play – perchè sono mancati dei dg alla Marotta negli scorso anni. La juve ha bisogno di un dg piu sportivo. Un ex calciatore potrebbe dare altri vantaggi in termini di relazioni e rapporti con ex calciatori nei vari club”.

Parentesi sul futuro di Di Maria: “Con l’inserimento di qualche giovane non sarà importante come prima. Non so quanta voglia abbia di interrompere il contratto. Se hai voglia di tornare in Argentina devi muoverti adessso”. Come raccolto da Calciomercato.it, l’addio dell’argentino a gennaio è da escludere.

Mossio a Tv Play: “Gasperini contento di restare all’Atalanta. È il momento del ricambio”

In conclusione Mossio ha risposto anche su Gasperini, che segue da vicino: “All’Atalanta sta benissimo perchè è una società incredibile, con una proprietà di persone perbene e competenti. È supportata dagli americani che hanno lasciato libertà ai Percassi di portare avanti il discorso calcistico”.

“Se Gasperini rimane a Bergamo? È contento di rimanere li, sono cambiate delle cose essendo finito un ciclo, con giocatori unici che hanno ormai una età avanzata. È il momento del ricambio, con giocatori come Lookman, Soppy ed Ederson. Ci vuole tempo per ripartitre ad alti livelli”, ha concluso.