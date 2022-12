Il titolarissimo di Spalletti avvisa Napoli: “Disturbato dal mercato”

Arrivano le dichiarazioni del calciatore, che non ha alcuna intenzione di sentir parlare delle voci che lo vorrebbero lontano dall’Italia

La partenza in estate di Kalidou Koulibaly aveva fatto temere il peggio ai tifosi del Napoli. Kim Min-jae, però, ci ha messo davvero pochissimo tempo per convincere Luciano Spalletti e i tifosi partenopei.

Il coreano 26enne, prelevato dal Fenerbahce, è così diventato una pedina fondamentale dello scacchiere azzurro. Nella prima parte di stagione Kim ha praticamente sempre giocato: solo una volta Spalletti lo ha lasciato in panchina, nell’uno a zero contro lo Spezia. Le partite disputate sono così state 20, 14 in Serie A e 6 in Champions League, con due gol e solo tre ammonizioni. Il classe 1996 è volato, poi, in Qatar e con la sua Corea del Sud non ha certo sfigurato, nonostante il pesante ko contro il Brasile, agli ottavi di finale. Ora, dopo qualche giorno di riposo, testa nuovamente al Napoli e al sogno Scudetto.

Calciomercato Napoli, futuro Kim: il difensore parla chiaro

Kim, intervenuto al programma della tv coreana, ‘You Quiz’, ha voluto zittire tutte le voci relative al calciomercato: “Ci sono tante storie di mercato intorno a me – riporta Sportmediaset –, ma io sono a Napoli solo da sei mesi. Ho evitato le interviste e una delle ragioni è che mi disturbano queste indiscrezioni”.

Dichiarazioni queste che non possono non far piacere ai tifosi del Napoli, che negli ultimi giorni hanno sentito davvero diversi rumors in merito al futuro di Kim Min-jae. Le sue prestazioni, d’altronde, non sono passate inosservate e i grandi club, alla ricerca di un centrale, lo hanno messo nel mirino. Psg e Manchester United sono le squadre maggiormente interessate ma attenzione anche al Real Madrid.

Nel contratto firmato in estate è stata inserita una clausola di 45 milioni di euro, che scade il prossimo 15 luglio, che chiaramente non fa dormire sonni tranquilli. I top team, d’altronde, hanno dimostrato di non farsi molti problemi per cifre del genere. Ecco perché De Laurentiis ha voglia di correre ai ripari, con un nuovo contratto, più ricco e senza clausola. Le parole di Kim avranno certamente fatto piacere anche al numero uno del Napoli ma ora serve accelerare per blindarlo.