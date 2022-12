Calciomercato Milan e Juve: scambio folle con Leao e Vlahovic

Leao e Vlahovic finiscono nel mirino per gennaio, dall’Inghilterra proposte in arrivo per Milan e Juventus con scambio

Sono due dei giocatori principali che esprime la Serie A in questo momento e del resto, hanno dato segno della loro presenza ai Mondiali in Qatar, timbrando il cartellino, pur non essendo protagonisti assoluti. Rafael Leao e Dusan Vlahovic sono pronti a rituffarsi nel campionato di Serie A, ma su di loro incombono anche, nuovamente, le voci di mercato.

Inevitabile che sia così. Innanzitutto per quanto riguarda il giovane attaccante portoghese, del cui rinnovo in bilico con il Milan si parla già da molto tempo e per il quale ci si avvicina allo showdown decisivo. L’incontro forse determinante avverrà con ogni probabilità al ritorno del giocatore dalle vacanze post Mondiale a Milano, entro la fine di dicembre. Intanto, come raccontato da Calciomercato.it, Leao prima di andare in vacanza ha salutato i compagni del Milan a Dubai e potrebbe aver accennato il discorso con Maldini e Massara. Ma le pretendenti restano alla finestra in attesa di sviluppi. E poi c’è Vlahovic, che se fino a poco tempo fa poteva essere considerato un intoccabile della Juventus ora torna prepotentemente all’interno dei rumours. L’interessamento dei club esteri (specialmente quelli di Premier League) non è mai venuto meno, il suo rendimento in bianconero non è stato eccezionale e la nuova situazione del club impone riflessioni in caso di offerte di un certo spessore.

Leao-Vlahovic, il Chelsea fa sul serio e irrompe con lo scambio a gennaio

Chi può fare sul serio, già a gennaio, per entrambi i giocatori, è sicuramente il Chelsea. I londinesi sono fortemente interessati sia al portoghese che al serbo e anche alla luce dell’infortunio di Broja, la cui assenza andrà colmata in rosa, potrebbero muoversi presto in maniera ufficiale.

Sia il Milan che la Juventus sono accomunate dall’intenzione di non svendere il proprio giocatore di riferimento, e magari di non farlo a metà stagione, ma il Chelsea potrebbe avere una carta interessante per sparigliare la situazione. Sul piatto, infatti, potrebbe essere messo il profilo di Pulisic, che interessa a rossoneri e bianconeri ed è reduce da un Mondiale positivo, per abbassare il costo cash dell’operazione.