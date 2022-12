Addio Juve: Allegri tradito, vola in Spagna

Il giocatore è sempre più lontano da Torino e dalla Serie A. Troppo alte le richieste: il Barcellona è pronto a sfidare i club inglesi

L’addio alla Juventus appare sempre più vicino. Il contratto del giocatore scade il prossimo 30 giugno e non sembrano esserci i margini per un rinnovo.

Massimiliano Allegri rischia seriamente di perdere uno dei suoi pupilli, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, protagonista anche ai Mondiali in Qatar, con la sua Nazionale, è infatti pronto a cambiare aria.

Il tecnico livornese è colui che ha creduto più di tutti sull’ex Psg e ora rischia la beffa: dopo anni complicati, Rabiot è riuscito a fornire le sue migliori prestazioni con la maglia bianconera, proprio a pochi mesi dalla scadenza del contratto. La volontà della Juventus sarebbe chiaramente quella di andare avanti con il calciatore ma le richieste alte della mamma-agente, superiori ai sette milioni di euro, percepiti attualmente, spingono a pensare che al termine della stagione sarà addio.

Nei giorni scorsi Rabiot ha strizzato l’occhio alla Premier League. In Inghilterra, d’altronde, non avrebbero problemi a sodisfare le sue esigenze economiche. Anche in Spagna, però, potrebbero essere pronti ad un importante sforzo per strappare il campione francese alla Juventus.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: sirene spagnole

Sport.es non ha alcun dubbio, Rabiot ha voglia di giocare per il Barcellona. Il francese è visto come il profilo ideale per migliorare un reparto, quello di centrocampo, che ha bisogno di rinforzi, soprattutto in vista dell’addio di Busquets.

Serve un erede dello spagnolo e il giocatore della Juventus potrebbe davvero esserlo. Il portale, molto vicino alle dinamiche del club blaugrana, conferma come anche la Premier League sia pronta a mettere sul piatto tanti soldi, forse più del Barcellona.

Una scelta definitiva da parte di Rabiot, però, non verrà presa prima del nuovo anno. L’idea è quella di andare in scadenza per decidere con calma il suo futuro. Il Barcellona oggi è al primo posto nelle preferenze ma al 27enne di Saint-Maurice, dopo il grande Mondiale disputato, non mancano di certo le offerte. Per la Juve trattenerlo appare sempre più complicato.