“E’ un pacco totale”: stroncato il pupillo di Allegri

Mancano meno di tre settimane alla ripresa ufficiale del campionato italiano dopo la lunghissima sosta legata ai Mondiali

Il tempo del riposo sta per scadere: tra venti giorni si torna finalmente in campo in Serie A. Da qualche settimana, infatti, tutti i club italiani hanno ripreso regolarmente le rispettive attività sportive, riaccogliendo pian piano i numerosi reduci dal Qatar.

Tra queste ovviamente anche la Juventus, in netta ripresa in campionato prima della sosta grazie alle sei vittorie di fila ottenute. Per il club bianconero, però, quest’oggi sono arrivate brutte notizie dall’infermeria. Oltre alla grande apprensione per le condizioni di Vlahovic e Pogba, anche Bonucci e Chiesa si sono fermati per infortunio e salteranno l’amichevole contro l’Arsenal in programma il prossimo sabato 17 dicembre.

Della Juventus e dei tanti infortuni registrati nella prima parte di stagione si è discusso nella diretta di questo pomeriggio nel corso della trasmissione di Calciomercato.it in onda su TV Play. In particolare, Fabio Bergomi ha criticato aspramente il club bianconero per quanto riguarda la gestione di Paul Pogba, dall’ingaggio a costo zero della scorsa estate passando per il lungo infortunio che ha colpito il centrocampista francese.

Calciomercato Juve, Bergomi attacca Pogba: “Peggio di De Ketelaere e Lukaku”

Sino a questo momento, anche a causa del mancato intervento chirurgico iniziale per favorire le terapie conservative, Pogba dal ritorno della scorsa estate non ha collezionato nemmeno un minuto in un match ufficiale.

Questo a tal proposito il pensiero di Bergomi sull’acquisto del francese da parte della Juve: “L’Inter con Lukaku ha preso un pacco, ma la Juve credo l’abbia superata. Credo sia peggiore per l’importanza che aveva per Allegri. Pogba peggio di De Ketelaere, per l’importanza che aveva in questa Juve è un pacco totale. La Juventus doveva rifiutare la terapia conservativa. Gestione della comunicazione farraginosa, prima torna e sta bruciando i tempi, poi il contrario”.

Infine, da tifoso interista, Bergomi ha riassunto in poche parole quella che sarà la strategia dell’Inter in vista di una finestra invernale che si preannuncia poco entusiasmante e povera di movimenti in entrata: “L’Inter vende Dumfries e non compra nessuno“.