Offerta clamorosa e colpo in Serie A: così la Juventus batte Inter e Milan

Possibile colpo dalla Serie A per la Juventus: Inter e Milan avvisate, con un’offerta importante può essere bianconero già in estate

La Juventus riflette sui possibili rinforzi nel mercato invernale. Arrivi condizionati, inevitabilmente, da possibili partenze con alcuni ruoli cerchiati in rosso da Cherubini e Allegri.

In entrata la priorità è rappresentata dagli esterni di difesa, posizione dove il tecnico bianconero ha più volte evidenziato l’esistenza di lacune. Ma c’è anche un altro ruolo che potrebbe essere rinforzato appena si riaprirà il mercato. Si tratta del centrocampo, reparto in cui Pogba è ancora fermo ai box, con la data di rientro che non è ancora nota, e McKennie è indicato come possibile partente. Un doppio aspetto che potrebbe portare la Juve ad andare alla ricerca di un colpo proprio a centrocampo. Servirà però sfruttare la giusta occasione e garantire ad Allegri un calciatore subito pronto all’uso e già rodato in Serie A. La scelta potrebbe ricadere su una delle sorprese del Mondiale: Sofyan Amrabat.

Calciomercato Juventus, idea Amrabat: sfida a Inter e Milan

Il centrocampista marocchino è stato uno dei protagonisti della impresa della Nazionale guidata dal ct Regragui, arrivata fino in semifinale, sconfitta (neanche troppo meritatamente) soltanto dalla Francia.

Il suo nome è finito sul taccuino di diversi club: come riferisce ‘Calciomercatoweb.it’, oltre a Inter e Milan, anche la Juventus è sulle tracce del calciatore della Fiorentina. Amrabat è legato alla viola fino a giugno 2024 e su di lui ci sono anche club esteri, in particolare inglese con il Liverpool in prima fila.

Acquistato per venti milioni di euro, la Fiorentina non è disposta a cedere il centrocampista già nella finestra di mercato di gennaio. Soltanto un’offerta clamorosa potrebbe spingere Commisso a dire sì e cedere Amrabat a stagione in corso. Con la Juventus gli affari negli ultimi anni sono stati diversi, anche se il rapporto tra le due società non è dei migliori. I bianconeri comunque pensano al marocchino che è entrato nel mirino anche di Inter e Milan e piace all’estero: per tutte però c’è da convincere la Fiorentina che vorrebbe tenersi il 26enne almeno fino a giugno.