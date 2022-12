Sorride anche la Juventus, giallorossi rifiutati

L’offerta proveniente dalla Turchia non soddisfa il diretto interessato, che avrebbe subito rispedito al mittente le ultime avances.

Quella che sta per entrare già nel vivo è una sessione invernale di calciomercato nella quale i club italiani andranno alla ricerca di situazioni intriganti da poter capitalizzare.

Non sono messi in preventivo affari onerosi, soprattutto se non dovessero essere perfezionate cessioni importanti. Ne sa qualcosa la Juventus, che vuole regalare ad Allegri innesti funzionali allo scacchiere tattico del tecnico livornese. Tuttavia anche i bianconeri dovranno fare di necessità virtù per puntellare quelle zone del campo ancora scoperte. E così, per la corsia destra si stanno monitorando diverse piste low cost, così come per la difesa. In attacco difficilmente si opererà, a meno che non si creino i presupposti per la cessione immediata di Dusan Vlahovic. Ai bianconeri, comunque, è stato nuovamente accostato con una certa insistenza il profilo di Memphis Depay, sul quale da tempo avrebbe messo gli occhi anche la Roma.

Calciomercato Juventus, Depay ha rifiutato la proposta del Galatasaray

Secondo quanto riferito da sport.es, però, sia la Roma che la Juve non sarebbero andati oltre timidi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

L’unico club a mettere sul piatto un’offerta concreta per l’attaccante olandese sarebbe stato il Galatasaray, disposto ad acquistare l’ex Lione già a gennaio. I giallorossi di Istanbul avrebbero già fatto recapitare un’offerta formale all’entourage del calciatore, che però sarebbe stata immediata rispedita al mittente. Depay, infatti, non considera un eventuale approdo nel campionato turco la soluzione a lui più congeniale.

Nella prossima settimana è in programma un incontro tra Depay e Xavi per fare il punto della situazione, e trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Il club catalano non ha alcuna intenzione di lasciar partire il proprio attaccante a zero, e chiede almeno un piccolo indennizzo. La sensazione è che possa materializzarsi un nuovo braccio di ferro tra le parti, con l’annosa questione de la carta de la libertad a determinare un possibile punto di svolta. Pochi mesi fa, infatti, a dispetto delle offerte ricevute, Depay è rimasto in Catalogna pur conoscendo i piani di Xavi. Staremo a vedere se lo status quo potrà cambiare nelle prossime settimane.