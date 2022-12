Allegri adesso può esultare: doppia firma in arrivo

La Juventus pianifica le strategie sul mercato tra presente e future. Doppia firma in arrivo alla Continassa per due alfieri dello scacchiere di Massimiliano Allegri

La Juventus cerca di mettere da parte le vicende extra campo e le indagini della Procura di Torino sui bilanci delle ultime stagioni, proiettandosi verso la ripresa del campionato fissata il 4 gennaio nella trasferta contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri è alle prese con le spine Pogba e Vlahovic, con il recupero del francese che è slittato ulteriormente e il rientro non è previsto prima della metà di gennaio. Il serbo deve gestire una fastidiosa infiammazione pubalgica, mentre alla Continassa si è fermato anche capitan Bonucci: per lui circa tre settimane di stop. Diventa fondamentale a questo punto il ritorno a Torino di Danilo, al momento in vacanza dopo le fatiche del Mondiale. Il jolly brasiliano è diventato col passare del tempo un elemento imprescindibile anche per Allegri, garanzia e affidabilità di rendimento in diverse zone del campo. L’ex Real Madrid e City è anche un uomo importante nello spogliatoio, uno dei senatori che sta guidando dentro e fuori dal terreno di gioco i tanti giovani presenti in rosa.

Calciomercato, la Juventus raddoppia: firmano Danilo e Locatelli

Allegri nei mesi scorsi lo ha promosso come vice capitano dietro Bonucci, con Danilo diventato a tutti gli effetti anche un beniamino dei tifosi dell’Allianz Stadium.

Un punto di riferimento insomma al quale né Allegri né la Juventus vogliono rinunciare, con la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che spinge per il rinnovo contrattuale dell’eclettico difensore. Il classe ’91 è in scadenza nel giugno 2024 con i bianconeri, che hanno tutta l’intenzione di prolungare l’accordo per altre due stagioni e dunque fino al 2026. Un prolungamento quasi a vita per Danilo, con la firma che potrebbe arrivare presto alla Continassa.

Un altro tassello in odore di rinnovo è Manuel Locatelli, anche lui pedina centrale nello scacchiere di Allegri dopo un inizio di stagione complicato. L’ex Sassuolo strada facendo ha ritrovato brillantezza e idee, riconquistando in pianta stabile un ruolo di primo piano davanti la difesa. Il riscatto obbligatorio da 25 milioni di euro (più eventualmente altri 12,5 di bonus) scatterà alla prima presenza del centrocampista nel 2023, con la Juventus intenzionata nel passo successivo a blindare il nazionale azzurro oltre il 2026. Scelta chiara da parte della società che è intenzionata a puntare su Locatelli tra presente e futuro, considerando anche le prestazioni finora non all’altezza di Paredes e che potrebbero portare all’addio dell’argentino già al termine della stagione.