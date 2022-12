Calciomercato Juve, sprint per Milinkovic: contatti ufficiali

Novità importanti in ottica calciomercato Juventus sul fronte Milinkovic-Savic. Mossa ufficiale per il serbo della Lazio

Sono stati i giovani a trascinare la Juventus di Massimiliano Allegri nelle ultime partite prima della pausa per i Mondiali. Il tecnico bianconero aveva immaginato un centrocampo diverso in estate ma le condizioni non ottimali di Paredes e l’infortunio di Pogba hanno portato a cambiare.

Anche in questi giorni, in casa bianconera il focus resta sulla zona centrale del campo per via dei continui problemi del centrocampista francese. I tifosi sono in ansia per le condizioni dell’ex Manchester United, con il rientro in campo che sembra destinato a slittare ancora. C’è poi da fare i conti con il futuro di Adrien Rabiot. In Qatar sta confermando quanto di buono mostrato nelle ultime gare con la maglia della Juventus. Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il Mondiale da protagonista non fa altro che allontanarlo da Torino. L’ex Psg vuole tanti soldi e sogna di giocare in Premier League.

Futuro tutto da scrivere, inoltre, per Paredes, che difficilmente verrà riscattato, e per McKennie, con il quale i bianconeri sperano di mettere a segno una nuova plusvalenza. A centrocampo la Juventus continuerà a puntare sui giovani ma sogna di mettere a segno un altro grande colpo.

Calciomercato Juve, piano Arsenal: Milinkovic-Savic più Vlahovic

Non è un segreto che bianconeri vogliano mettere le mani su Sergej Milinkovic-Savic. Potrebbe essere davvero arrivato il momento giusto per acquistarlo dalla Lazio: il contratto scade nel 2024 e senza rinnovo Claudio Lotito non può tirare troppo la corda. Difficile che possa essere ceduto per 80-100 milioni di euro, più facile che vada via per la metà.

A Torino, Savic potrebbe abbracciare il fratello che gioca con la maglia granata e trovare tanti compagni di nazionale. Ma la Juventus, che non appare intenzionata a fare follie, deve fare i conti con la concorrenza inglese.

Come riporta ‘Relevo’, recentemente l‘Arsenal, che segue anche Vlahovic, avrebbe avuto dei contatti ufficiali con l’entourage di Milinkovic-Savic. Starebbe preparando, così, il terreno in vista dell’estate. I Gunners fanno dunque sul serio per il giocatore serbo e sono pronti a soffiarlo alla Juventus. Il prezzo in estate potrebbe scendere visto il contratto in scadenza nel 2024, con i bianconeri che farebbero leva sulla voglia del giocatore di restare in Italia. Per aggiudicarsi la ‘coppia italiana’, l’Arsenal starebbe pensando di stanziare una cifra vicina ai 120 milioni di euro.