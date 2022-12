Cristiano Ronaldo, nuovo terremoto: non c’è pace per CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo sempre più in bilico, nuove notizie sorprendenti che riguardano il portoghese

Il 2022 di Cristiano Ronaldo si è concluso in maniera fortemente negativa, confermando quello che era stato un trend costante degli ultimi mesi del portoghese. CR7 ha lasciato anzitempo con il Portogallo il Mondiale, uscendo ai quarti di finale contro il Marocco, e per di più finendo gradualmente ai margini della squadra.

Al suo ingresso, Fernando Santos ha tentato di aggrapparsi per recuperare la situazione, inutilmente. E sommando tutto questo alla rescissione del contratto con il Manchester United e al suo rendimento in campo, che continua a essere in calando, è sembrato un ulteriore mattone verso il tramonto della leggenda del fuoriclasse lusitano. Che però continua a tenere banco, come figura inevitabilmente chiacchieratissima e ancora mediaticamente molto forte nel calcio odierno. Sul suo futuro, si sta dicendo e scrivendo molto, senza ancora nulla di definitivo. Per ora, niente accordo con l’Al Nassr o altri club, anche se le proposte non mancano. Forse, non ci sono quelle che CR7 vorrebbe. Lui si sentirebbe ancora in grado di giocare ad alti livelli in Europa. Scopriremo tra qualche settimana se sarà così. Intanto, Cristiano Ronaldo si allena a casa Real Madrid, a Valdedebas. Ma per lui le situazioni delicate, in questo momento, sembrano continuare ad accumularsi.

Cristiano Ronaldo, ora ai ferri corti anche con Mendes: cosa sta succedendo

Ora, anche tensioni in atto con Jorge Mendes, il suo storico procuratore. E un rapporto non più solido come era fino a qualche anno fa. L’agente e il giocatore hanno avuto divergenze di vedute specialmente negli ultimi anni che hanno portato delle frizioni notevoli. E adesso, la spaccatura potrebbe farsi sempre più grande, fino a diventare definitiva.

Come riferisce ‘As’, infatti, nelle ultime settimane le proposte arrivate a Ronaldo sono arrivate in maniera diretta, o comunque tramite altri canali, senza passare per l’intermediazione dello stesso Mendes. Il quale per parte sua continua a lavorare per trovare la migliore sistemazione al suo assistito, ma non può essere di certo contento di finire in secondo piano.