La voce che narrò il gol del secolo: “Messi la continuazione di Maradona”

Lo storico telecronista Victor Hugo Morales ha rivissuto la narrazione della rete di Maradona nel 1986 contro l’Inghilterra

Nel corso della diretta di questo pomeriggio su Calciomercato.it in onda su TV Play, è intervenuto uno dei giornalisti più importanti e conosciuti al mondo: l’argentino Victor Hugo Morales.

Divenuto celebre per il racconto di quello che venne definitivo ‘il gol del secolo’ (la seconda rete siglata da Maradona nel 1986 contro l’Inghilterra), Morales si è lasciato andare ai nostri microfoni ad un toccante confronto tra Messi e Maradona: “Sappiamo cosa significa Maradona per il calcio per tutti noi. Messi però mi sta emozionando moltissimo, è la continuazione di Diego. Messi continua la leggenda di tutto quello che faceva Diego. E’ una benedizione di Dio per il calcio argentino avere avuto questi due giocatori di talento e immaginazione che hanno dato questa grande popolarità al calcio mondiale. Maradona è dio e Messi è Gesù, il messia: intorno a Messi giocano gli apostoli”.

In occasione del terzo gol siglato ieri sera dall’Argentina contro la Croazia, Morales ha definito Messi ‘Arlequin servidor del arte del fútbol’ dopo l’incredibile giocata a liberare l’assist per Julian Alvarez. Una definizione che io giornalista ha approfondito: “Io sono innamorato delle commedie di Goldoni e di Arlecchino: Arlecchino è un uomo che diverte e che cerca la bugia che nel calcio è necessaria per ottenere quello che ha fatto Messi. Correre, fermarsi, correre di nuovo, andare da un lato, fare la finta e finalmente fuggire tra il difensore e la linea di fondo. La bugia è una forma d’arte, il calcio è l’obbligo di giocare con immaginazione contro gli avversari. Messi e Maradona sono affascinanti e invitano all’immaginazione“.

Victor Hugo Morales: “Menomale che ci sono stati Messi e Maradona”

Morales ha poi rivissuto la telecronaca del 1986, definendo il suo lavoro come “spontaneo, in un momento preciso possiamo dire qualsiasi cosa”.

“Il pubblico aspetta da me un’espressione particolare e io cerco sempre di trovare espressioni particolari ma so benissimo che il ridicolo è lì che mi aspetta. Maradona e Messi? Dico solo che meno male che ci sono, loro sono capaci di assorbire qualsiasi elogio”.

Infine la riflessione sulla radio, suo grande amore da sempre: “E’ l’immaginazione, resiste al tempo e la cronaca sportiva è l’espressione più alta dell’immaginazione che possiamo donare alla radio. Sono felice di aver fatto questa intervista“.