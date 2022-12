Stella Mondiale in Serie A: la spunta Julian Alvarez

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers quale tra i grandi talenti del Mondiale è più un rimpianto per le big del calcio italiano

Il Mondiale ha offerto tantissimi spunti in queste settimane, mettendo ancora di più sotto i riflettori diversi giovani calciatori che già con i rispettivi club avevano fatto vedere valore e potenziale di alto profilo. Alcuni di questi sono stati in passato accostati anche alle big di Serie A, salvo poi finire altrove.

L’Argentina è la prima finalista del Mondiale in Qatar, ed ha quindi messo in vetrina al di là di un veterano dal valore assoluto come Lionel Messi, anche qualche giovane intrigante che ha utilizzato la Coppa del Mondo come vetrina definitiva per affacciarsi al panorama planetario. Tra questi l’ottimo Enzo Fernandez ex River ed ora al Benfica, che da un certo punto della competizione in poi ha preso per mano la mediana di Scaloni. Un altro astro nascente è inoltre Julian Alvarez, bomber di proprietà del Manchester City, decisivo con l’Argentina e che sgomita alla corte di Guardiola ed alle spalle di Haaland.

Calciomercato Serie A, dal Mondiale ai rimpianti: tutti d’accordo su Julian Alvarez

Non solo Argentina però perchè anche altre nazionali hanno messo in mostra l’argenteria preziosa: dall’Olanda con Gakpo alla Croazia col prodigio difensivo Gvardiol, che solo al cospetto di Messi ha abdicato.

In merito alla questione sono quindi intervenuti i seguaci del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo ai giovani talenti del Mondiale, fuori causa per via delle quotazioni ormai troppo elevate, che sono già rimpianti per le big di Serie A.

In tal senso c’è un nome che mette tutti d’accordo: il principale rimpianto italiano col 41,4% dei voti è proprio Julian Alvarez, trascinatore dell’Argentina e che batte di poco il connazionale Enzo Fernandez.

Ecco l’esito del sondaggio proposto oggi sul profilo Twitter di Calciomercato.it: