Stagione compromessa: UFFICIALE la lesione al ginocchio

Brutto infortunio al legamento del ginocchio per un bomber della nostra Serie A. C’è il comunicato ufficiale: tempi lunghi per il ritorno in campo

Non finiscono i guai per la Sampdoria e Fabio Quagliarella, vittima di un grave infortunio nell’allenamento di martedì.

Il capitano blucerchiato si era procurato una distorsione al ginocchio sinistro nel ritiro in Turchia, facendo pensare al peggio visto che era interessato il legamento crociato. C’è lesione ma non rottura dopo gli esami svolti in mattinata, con la stagione del 39enne attaccante che sembra comunque compromessa. Il comunicato della Sampdoria: “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Fabio Quagliarella hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore a Genova dal consulente ortopedico del club. L’attaccante lascerà infatti il ritiro per rientrare in Italia“.

Quagliarella salterà ovviamente l’amichevole di oggi contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella e nei prossimi giorni si stabiliranno i tempi di recupero, con l’esperto attaccante che potrebbe restare fuori però per un lungo periodo. Stankovic e i tifosi blucerchiati incrociano le dita e sperano di rivedere in campo il capitano il più presto possibile.