Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 dicembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al numero ’10’ dell’Argentina: “MARAMESSI”; “Leo come Diego, gol e magie Argentina in finale”. La grande prestazione di Messi è valsa una storica vittoria per Albiceleste. La rosea guarda anche alla sfida di questa sera: “Palla a Mbappé“. Gli altri titoli di giornata: “Ferrari, arriva Vasseur”; “Abodi, punire il calcio non aiuta lo sport”; “I 9 ai box”.

Il Corriere dello Sport apre con l’impresa albiceleste: “L’Alter Diego”; “Un Messi stratosferico regala all’Argentina la finale mondiale”. Riguardo alla sfida di questa sera tra Francia e Marocco: “Mbappé alla prova Marocco”. Il Corriere dedica il taglio basso alla Serie A: “Pogba non riesce a guarire”; “Osimhen: “Il Napoli è il top in Europa”.

Anche Tuttosport dedica la prima pagina all’Argentina: “GLORIA FINALE”. Sulla partita di questa sera, che determinerà la prossima finalista del Mondiale: “Il Marocco prega e la Francia trema”. Il taglio alto di Tuttosport è dedicato alla Juventus e alle condizioni del suo numero ‘9’: “Vlahovic frena la Juve accelera”. Gli altri tagli di giornata: “Vasseur, Ferrari, ti cambio così”; “Paltrinieri e la 4×100 oro e record”; “Toro, a sinistra scatta Martin”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 14 dicembre 2022

Le prime pagine estere vedono protagonista il Mondiale. ‘AS’ apre con una foto di Messi a tutta pagina: “De qué planeta vinista”. Il taglio alto, invece, è dedicato alla sfida di questa sera tra Francia e Marocco: “El Campeon, contra un muro”. ‘L’Equipe‘, invece, dedica la prima pagina alla sfida di questa sera: “Trois etoiles plein les yeux”. Spazio anche all’Argentina nel taglio alto: “Messi et Merveilles”.