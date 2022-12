Qatar 2022, Francia-Marocco 2-0: Deschamps centra la seconda finale di un Mondiale

La nazionale transalpina si aggiudica per la seconda edizione consecutiva l’approdo in una finale dei Mondiali

Rispettando i pronostici della vigilia, la grande favorita in Qatar si aggiudica la finalissima contro l’Argentina. Un match non semplice, quello vinto per 2-0 dalla Francia sul Marocco, che spinge avanti nella competizione la squadra di Didier Deschamps.

Per i francesi, dunque, domenica prossima si presenterà la grande opportunità di bissare il successo dei Mondiali di Russia 2018. Nonostante le numerose assenza alla vigilia di questo grande torneo, dai forfait annunciati di Pogba e Kanté a quello dell’ultim’ora del Pallone d’Oro Benzema, la selezione transalpina ancora una volta ha imposto tutto il talento smisurato dei propri calciatori e la totalità di una squadra che sembra inarrestabile.

Nel match contro un coraggioso Marocco di questa sera, è stato ancora una volta un milanista a spianare la strada alla selezione francese. Stavolta, però, è stato Theo Hernandez con la prima rete in un Mondiale a mandare avanti la Francia dopo appena cinque minuti di gioco. Reazione del Marocco che non si è fatta attendere, con pressing feroce e attacco totale alla ricerca disperata del gol del pareggio. A sentenziare la partita è stato però Kolo Muani al 79′, con il gol del raddoppio al primo pallone toccato del suo incontro pochi secondi dopo l’ingresso in campo.

Francia che in finale incontrerà l’Argentina di Lionel Scaloni, reduce dal successo dominante ottenuto ieri sera contro la Croazia con uno straordinario Leo Messi in coppia con lo strepitoso Julian Alvarez, autore della doppietta decisiva e del rigore procurato e trasformato successivamente dalla ‘Pulce’ per il 3-0 finale.

Mondiale Qatar 2022, tabellino e marcatori di Francia-Marocco 2-0

FRANCIA-MAROCCO 2-0

5′ Theo Hernandez, 79′ Kolo Muani

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez; Tchouameni, Fofana; Dembele (79′ Kolo Muani), Griezmann, Mbappe; Giroud (65′ Thuram). CT Deschamps.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui (46′ Attiat-Allah); Ounahi, Saiss (21′ Amallah (78′ Ez Abde)), Amrabat; Ziyech, En Nesyri (66′ Hamdallah), Boufal (66′ Aboukhlal). CT Regragui.

Arbitro: Ramos

Ammoniti: Boufal (M)

Espulsi: –