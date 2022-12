“Filo diretto con il Marocco”: Corrao dice tutto in diretta

Il Qatargate sta sempre più investendo il mondo della politica e del calcio. Anche la posizione del Marocco nella vicenda non può essere sottovalutata

Il Mondiale è arrivato al suo punto cruciale, probabilmente il più bello, a un passo dalla finale che decreterà la vincitrice dell’edizione 2022.

Una delle protagoniste assolute di quest’edizione è sicuramente il Marocco. La Nazionale africana ha centrato un traguardo storico, diventando la prima selezione africana ad accedere alla semifinale. In questo Mondiale, però, parlare solo di campo è assolutamente riduttivo, soprattutto per tutte le dinamiche politiche che girano intorno al Qatar e per quanto successo prima e durante la competizione. Secondo l’europarlamentare Ignazio Corrao non si può non tenere in considerazione il filo diretto con il Marocco. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TvPlay, ha detto: “Panzeri aveva un rapporto privilegiato con il Marocco. Diverso il discorso con il Qatar, che non è mai stato un attore particolarmente incisivo se non per questa storia dei mondiali. Il legame più grosso di Panzeri era con il Marocco ma da qui a pensare alle borse piene di soldi ce ne passa. Questa storia per noi è stato uno choc, a Strasburgo si vedono facce cupe e disorientate”.

Dal Marocco all’attacco alla FIFA: le parole di Corrao

Corrao, però, non si è soffermato solo su questo tema. Infatti, la gestione della Fifa non può affatto essere sottovalutata.

Ecco le parole dell’europarlamentare a riguardo: “La FIFA è un’autocrazia. Com’è possibile che non si sia proceduto ad una regolamentazione diversa soprattutto sull’assegnazione dei Mondiali? Vale per il Qatar come per la Russia. Perché la UEFA non ha spinto per una riforma vera della Fifa? Sono tutte domande legittime e le risposte sono inquietanti. La Danimarca ha minacciato la Fifa di ritirarsi. È un organismo che deve cambiare”.