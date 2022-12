Pogba ancora fermo: nuova data per il rientro

La Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della seconda parte di stagione, ma Pogba è ancora fermo: nuova data per il rientro

I bianconeri iniziano ad intravedere il ritorno della Serie A, dove sono chiamati a recuperare terreno nei confronti del super Napoli di Luciano Spalletti. Nella seconda parte di stagione, Massimiliano Allegri potrà contare su un nuovo rinforzo: Paul Labile Pogba.

Il centrocampista francese, (ri)accolto a Torino in estate con enorme entusiasmo, non ha ancora giocato nemmeno un minuto per un infortunio al menisco avuto nel corso della tournée estiva in America. Una serie di scelte sbagliate, compresa quella di non operarsi immediatamente, ma optare per una terapia conservativa, ha privato la Juventus del proprio numero ’10’. Intanto, per il rientro in campo di Pogba c’è un nuovo colpo di scena.



Pogba spaventa la Juventus: si dilatano i tempi di recupero

Nelle aspettative della Juventus, alla ripresa del campionato di gennaio ci sarebbe dovuto essere anche Paul Pogba. E, invece, i tempi di rientro potrebbero essere differenti.

Il fatto che il francese non sia ancora sceso in campo nemmeno in allenamento deve portare ad una maggiore cautela riguardo ai tempi di rientro. Dal momento in cui riprenderà a correre, infatti, dovranno passare 10/15 giorni prima di rivederlo sul terreno di gioco. Al momento, quindi, è complicato ipotizzare che possa esserci per le prime sfide di Serie A a gennaio. L’obiettivo di riaverlo per la super sfida contro il Napoli sembra essere già sfumato.

Paul Pogba dovrebbe saltare tra le 4 e le 6 partite della Juventus. Non ci sarà il 4 gennaio contro la Cremonese, così come contro l’Udinese e il Napoli. La nuova data per il ritorno in campo del francese con la maglia della Juventus potrebbe essere la sfida contro il Monza del 29 gennaio 2023. Certo, prima deve esserci il ritorno in campo in allenamento, cosa che non è ancora avvenuta. Anche nella giornata di ieri, come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, Pogba è rimasto a guardare i propri compagni di squadra nell’allenamento a porte aperte. Insomma, l’attesa del ‘Polpo’ non è ancora finita per i tifosi della Juventus.