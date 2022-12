Bufera Pogba: “La sua stagione è già finita”

Sembra ancora lontano il ritorno in campo di Paul Pogba. La luna di miele coi tifosi è già finita

Preoccupano in casa Juventus le condizioni di Paul Pogba. O meglio, il lento recupero del centrocampista francese, che ha già saltato l’intera prima parte di stagione per infortunio.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore potrebbe rientrare solo a fine gennaio: la nuova data per il ritorno in campo del francese con la maglia della Juventus potrebbe essere la sfida contro il Monza, in programma il prossimo 29 gennaio 2023. Tempi ben più lunghi rispetto a quelli pianificati durante la sosta, con Pogba dato rientrante per lo scontro diretto col Napoli di inizio gennaio. E la luna di miele coi tifosi è già finita.

Juventus, le reazioni dei tifosi sul ‘caso’ Pogba

Ecco le reazioni più significative raccolte su Twitter da Calciomercato.it.

Vabbè tanto a gennaio la notizia sarà, Pogba: stagione finita per il centrocampista bianconero. È stata una delusione. — Trixie 🌙🕸🥀 (@Beatricehishere) December 14, 2022

Su Pogba ho perso veramente le speranze, finita malissimo — toni alfano (@AlfanoToni) December 13, 2022

2022 vi stupite per quanto è marcio #Pogba finito le parole — Jovinco™️➐ 🇫🇷 (@jovinco82) December 14, 2022

Pogba che non cammina da luglio e non torna fino a febbraio, chiesa con crociato appena distrutto si spacca di nuovo adduttore e botta alla caviglia. Però mi assicuravano fossero dei top. Pogba giocatore finito da 4 anni, chiesa alla James Rodriguez, mesetto fatto bene un mese — RIVOLUZIONE VRANCKXISTA❤️🖤 (@GendusoRiccardo) December 14, 2022

Dai che per il 2024 ce la facciamo… #Chiesa #Pogba — Andrea Miu’ (@andrea_mcrc) December 14, 2022

Prendere Pogba grande idea!! Era noto che fosse a rischio — verfab (@fabio_vergnano) December 14, 2022

Dybala e Pogba.

Uno esce l’altro entra!

La Juve da via un ‘rotto’ e ne prende un altro.

Niente! È più forte di loro.

Questo è masochismo calcistico. — Lello Pinto (@Ernesto32919298) December 14, 2022

Riguardo Pogba e Chiesa non riesco ad arrabbiarmi perché Pogba non sta recuperando o che Chiesa si sia di nuovo infortunato, semplicemente sono CONSAPEVOLE che Chiesa non lo vedremo al 100% prima di Aprile mentre Pogba sta pagando la scelta sbagliata di non essersi operato subito — Ɠɾɑzყ (@__grazy87) December 14, 2022