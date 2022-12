DIRETTA Mondiali, Francia-Marocco: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Al Bayt Stadium’ tra la Francia di Deschamps e il Marocco di Regragui in tempo reale

La Francia affronta il Marocco in una gara valida come seconda semifinale dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. Una sfida molto delicata che mette in palio il biglietto per la finale di domenica contro l’Argentina, mentre la perdente si giocherà il terzo posto sabato con la Croazia.

Da un lato i ‘Galletti’ di Didier Deschamps, campioni del mondo in carica, vanno a caccia della seconda finale di fila per provare ad essere la terza Nazionale a vincere due titoli iridati di fila dopo l’Italia (1934 e 1938) e il Brasile (1958 e 1962). Le Bleus sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il proprio girone davanti ad Australia, Tunisia e Danimarca prima di eliminare la Polonia agli ottavi e l’Inghilterra ai quarti. Dall’altro lato i ‘Leoni dell’Atlante’ di Walid Regragui, privi dello squalificato Cheddira, vogliono continuare a sorprendere dopo essere riusciti a centrare – prima volta nella storia per un Paese africano – una semifinale dei Mondiali. I rossoverdi hanno avuto la meglio sulla Spagna ai rigori e sul Portogallo dopo essersi piazzati al primo posto del girone che comprendeva Croazia, Belgio e Canada. In caso di parità al 90esimo la partita, che sarà diretta dal messicano Ramos, si protrarrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Al Bayt Stadium’ tra Francia e Marocco in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Francia-Marocco

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez; Tchouameni, Fofana; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud. CT Deschamps

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Saiss, Amrabat; Ziyech, En Nesyri, Boufal. CT Regragui