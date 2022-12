Colpo di scena Zidane, ennesimo ribaltone: richiesta lampo

Calciomercato, il futuro di Zinedine Zidane si tinge di giallo: la richiesta a sorpresa per Zizou che potrebbe far saltare il banco.

Uno dei profili su cui saranno accesi inevitabilmente i riflettori nelle prossime settimane è Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid è pronto a rimettersi in gioco, e da tempo sta sondando il terreno alla ricerca della soluzione a lui più congeniale.

Da settimane si vocifera di un possibile interessamento di Zizou a diventare il nuovo commissario tecnico della Francia. Scenario da monitorare con attenzione, visto che potrebbe dipendere anche dall’esito degli ultimi Mondiali. I “Galletti”, infatti, sono attesi dalla finalissima con l’Argentina in un match che si preannuncia assolutamente spettacolare.

A caracollare l’attenzione è stato anche l’eventuale accostamento Zidane-Juventus: scenario che si preannuncia al momento piuttosto utopistico. Allegri infatti è saldamento al timone della compagine bianconera, anche alla luce della rimonta in campionato, con le sei vittorie consecutive che hanno proiettato la Juve in zona Champions League.

Anche il Brasile sulle tracce di Zidane: le ultime dalla Spagna

Ragion per cui potrebbe rivelarsi foriera di possibili sviluppi l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Secondo quanto riferito da Okdiario.com, infatti, il Brasile avrebbe cominciato a tastare il terreno per capire la fattibilità del colpo Zidane.

Naufragato sin da subito il sogno Guardiola, la Seleçao avrebbe dirottato le proprie attenzioni su Zidane. All’indomani delle dimissioni di Tite, la compagine sudamericana ha iniziato a guardarsi intorno, pur non prendendo ancora decisioni definitive.

Come rivelato con un comunicato diramato sui propri siti ufficiale della federazione, il Brasile non ha ancora sciolto le riserve in merito alla nomina del prossimo allenatore. Svolta che arriverà il prossimo gennaio. Tuttavia, è chiaro che il tam tam mediatico sia già partito: in questo senso, il sogno Zidane potrebbe incredibilmente diventare realtà. Zizou non avrebbe problemi nel farsi accettare dallo spogliatoio ed accettare una delle panchine più ambite del mondo. L’abboccamento Zidane-Brasile, al momento, resta comunque solo un’idea, privi di risvolti concreti. Dopo Ancelotti, Mourinho e Guardiola, anche Zidane sarebbe finito nel dossier della Seleçao per il dopo Tite: tra suggestione e sogni di mezzo inverno, staremo a vedere cosa succederà.