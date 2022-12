Allarme Pogba e mercato ribaltato: “La Juve non può farlo”

Pogba resta un caso spinoso in casa Juventus e il mercato bianconero pronto a ribaltarsi

Doveva essere la stagione del grande ritorno: al momento, Paul Pogba, non ha ancora visto il campo. Il francese, tornato a Torino a parametro zero dopo la (seconda) esperienza al Manchester United, non è sostanzialmente mai stato a disposizione di Allegri.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore potrebbe rientrare solo a fine gennaio: la nuova data per il ritorno in campo potrebbe essere la gara interna contro il Monza. I dubbi però persistono e nel frattempo i tifosi iniziano a storcere il naso: sui social non sono infatti mancate lamentele e c’è chi già dice di aver perso ogni speranza. Intanto però Pogba resta un’incognita anche per Massimiliano Allegri. Il tecnico spera chiaramente di averlo a disposizione quanto prima, ma la sua situazione rischia di complicare anche il mercato in entrata dei bianconeri.

Calciomercato Juve, Pogba blocca le cessioni di McKennie e Rabiot

Come abbiamo detto, la data del rientro è tutt’altro che certa e legata alla situazione Pogba ci sono tutta una serie di operazioni in entrata ed in uscita, specialmente, che rischiano di naufragare.

Lo ha sottolineato anche il giornalista del ‘Corriere di Torino’ Nicola Balice, in collegamento a ‘Juventibus’. “Da quando tornerà a correre sul campo avrà bisogno di altri 10-15 giorni per essere a disposizione e l’appuntamento con il ritorno sul campo è stato nuovamente rimandato, nonostante il suo lavoro a Miami che sta facendo. Pogba non è pronto. Dopo l’operazione si parlavano di 8 settimane per il ritorno in campo: è indietro. In estate la situazione è stata gestita male, il 5 settembre si è operato e doveva avere 8 settimane”.

Per questo la situazione Pogba rischia di bloccare alcune operazioni, in particolare in uscita, come quelle legate a Rabiot e McKennie. Lo statunitense non rappresenta certamente un punto fermo e potrebbe essere il profilo giusto per fare cassa. Il francese, invece, ha il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo appare piuttosto complicato. La Juventus vorrebbe provare a cederlo per evitare di perderlo a costo zero. Con un Pogba così, però, tutto rischia di farsi più complicato: “Questo sta condizionando anche il mercato in ottica cessioni come Rabiot o McKennie. Se non recuperi Pogba non puoi rinunciare a nessuno, in questo momento la Juve non può fare affidamento su Pogba. Non sai quando e non sai come rientrerà”.