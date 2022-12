Vince il ballottaggio tra i pali: ecco il nuovo portiere della Juve

E’ arrivata la decisione definitiva su quello che potrebbe diventare l’erede di Wojciech Szczesny per la porta bianconera

Sono iniziati da qualche settimana in casa Juventus i ragionamenti su quello che potrà diventare il nuovo numero uno del futuro. Dopo aver blindato Mattia Perin come secondo portiere fino al 2025, a breve verrà trattato anche il caso che riguarda Szczesny.

Il polacco, tra i migliori portieri dell’ultimo Mondiale di Qatar 2022, ha dimostrato di essere ancora super affidabile tra i pali, uno dei migliori in questo momento. L’età è ancora tutta dalla sua parte, ma il contratto in scadenza nel giugno 2024 – con opzione per un altro anno – ovviamente è un tema caldo in casa Juventus. Il club bianconero, non a caso, ha iniziato negli ultimi tempi a valutare alcuni tra i profili più interessanti sul panorama italiano tra i giovani portieri in circolazione.

Tra questi, i più quotati per la dirigenza juventina come raccontato dalla nostra redazione, sono senz’altro due: Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario. Il primo, di proprietà dell’Atalanta e in prestito alla Cremonese, è tornato dopo un lungo infortunio riprendendosi il posto tra i pali e dimostrando un talento cristallino che lascia ben sperare. Il secondo, riscattato dall‘Empoli la scorsa estate, sta riconfermando le ottime impressioni già mostrate nell’ultimo campionato.

Calciomercato Juventus, testa a testa Vicario-Carnesecchi: la scelta finale

In attesa di capire se l’opzione sul contratto di Szczesny verrà esercitata o meno da parte della Juventus, questa mattina su Calciomercato.it è stato lanciato un sondaggio che riguarda l’eredità della porta bianconera.

Nonostante il testa a testa serratissimo tra i due, a spuntarla sul canale telegram è stato proprio Guglielmo Vicario con il 36% dei voti raccolti. Un vantaggio minimo rispetto a Carnesecchi, che invece è stato scelto dal 34% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio. Umore dei tifosi che riflette quasi a specchio le intenzioni di mercato da parte della dirigenza juventina.

Tra le altre opzioni proposte per il futuro estremo difensore della Juventus, al terzo e quarto posto sono stati scelti due protagonisti dell’ultimo Mondiale. Terzo gradino del podio al 22% per Dominik Livakovic, portiere ed eroe della Croazia di proprietà della Dinamo Zagabria. Ultimo posto invece per l’argentino ‘El Dibu’ Emiliano Martinez con l’8%.