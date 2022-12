C’è la data che può rappresentare una svolta per il mercato di Juventus e Roma: bianconeri e giallorossi all’erta

Con la maglia dell’Olanda non è riuscito ad essere protagonista nel corso del Mondiale. Ora per Memphis Depay si prospetta un ritorno al Barcellona. Per l’attaccante olandese questa è certamente una fase della carriera piuttosto complessa.

In maglia catalana il giocatore non è fino ad ora riuscito a trovare molto spazio e mancano solo sei mesi alla scadenza del suo contratto. Le squadre a lui interessate, sicuramente, non mancano e dopo essersi rilanciato a Lione, Depay potrebbe vivere una nuova seconda giovinezza lontano da Barcellona. Molto del suo futuro, però, potrebbe decidersi la prossima settimana quando sarebbe in programma un meeting con Xavi per discutere proprio del suo futuro e di un eventuale addio ai ‘Blaugrana’. Come sottolinea ‘Sport’, il futuro di Depay resta in bilico e, appunto, sarebbe in programma la prossima settimana un incontro decisivo. Se però fino a prima del Mondiale il Barcellona appariva disposto a concedere una buonuscita, ora le cose sembrano cambiate.

Un’eventuale buonuscita potrebbe esserci solo di fronte ad un’offerta concreta che impedisca al Barcellona di perdere il giocatore a zero, altrimenti l’idea di Xavi sarebbe quella di trattenere l’attaccante sino alla scadenza. Il tecnico apprezza le qualità dell’olandese e non vorrebbe perdere troppi giocatori poiché teme possibili infortuni nella parte finale di stagione.

Calciomercato Juve e Roma, novità Depay: Xavi lo vuole tenere

Infortuni che chiaramente potrebbero complicare il percorso del Barcellona. Per questo l’allenatore vorrebbe avere a propria disposizione il maggior numero di giocatori possibili e Depay, le cui qualità restano comunque apprezzate dal tecnico, rientra nell’elenco. L’attaccante però vorrebbe giocare di più. Non è contento dello scarso minutaggio concesso e, a poco più di sei mesi dalla scadenza contrattuale, ha delle offerte sul tavolo allettanti.

‘Sport’ sottolinea come tra i club interessati, in particolare, ci siano Juventus e Roma, ma anche Tottenham e l’ipotetico ritorno al Manchester United. Al momento però nessuna di queste piste sembra essere particolarmente calda. E con il Barcellona che non sembra affatto intenzionato a lasciarlo partire, al contrario di quanto poteva accadere prima del Mondiale, non è escluso allora che per l’olandese possa profilarsi una battaglia a costo zero per riuscire ad accaparrarselo in estate.

A prescindere da cosa accadrà nel suo futuro, secondo quanto aggiunto da ‘El Nacional’ che rivela anche di un preaccordo raggiunto con la Juve lo scorso agosto e poi stracciato dall’olandese, qualora si dovesse arrivare ad una risoluzione anticipata del contratto, Depay vorrà comunque incassare la parte restante dell’ingaggio fino al giugno 2023.