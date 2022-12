La firma non arriva: colpo Mondiale per la Juve

Potrebbe arrivare dalla Germania il prossimo rinforzo per la difesa dei bianconeri. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato

Nel prossimo calciomercato, specie quello estivo la Juventus sarà chiamata a mettere mano al portafogli per rinforzare il pacchetto difensivo. Urgono soprattuto dei terzini, considerate le probabili uscite a costo zero di Cuadrado e Alex Sandro.

Se per gennaio un nome valido può essere quello di Rick Karsdorp, anche se al momento la Roma non ha intenzione di cederlo in prestito, in ottica prossima stagione vanno tenuti in cima profili di maggiore spessore ed esperienza a livello internazionale. Questo perché la Juve potrebbe disporre delle risorse necessarie per regalare ad Allegri, o chi per lui un calciatore importante in grado di far compiere un salto di qualità al reparto.

In tal senso può essere visto l’interesse de ‘La Vecchia Signora’ per un Nazionale francese impegnato stasera contro il Marocco nella semifinale Mondiale e che, stando alle informazioni provenienti dalla Germania, non è intenzionato a prolungare il contratto che ha come data di scadenza giugno 2024. Una data molto vicina, per questo il suo club può decidere di metterlo in vendita alla fine dell’annata in corso.

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ Pavard: non rinnova col Bayern

Parliamo di Benjamin Pavard, il quale secondo la ‘Bild’ non vuole rinnovare il contratto coi bavaresi che si conclude fra un anno e mezzo. Il classe ’96 di Maubeuge, costato 35 milioni nell’estate 2019, fa gola ai top club europei e probabilmente ha voglia di una nuova esperienza altrove, esperienza che possa anche consentirgli di crescere sul piano economico. Ora il suo stipendio è di circa 5 milioni di euro netti.

Dal Chelsea al Paris Saint-Germain fino al Barcellona, per Pavard la concorrenza è ardua. La Juve, però, potrebbe garantirgli un ruolo da protagonista nel nuovo ciclo e, appunto, uno stipendio superiore ai 5 milioni potendo sfruttare i benefici del decreto crescita.