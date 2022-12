Percentuali in aumento: nuovo annuncio su Marotta alla Juve

L’amministratore delegato dell’Inter si trova al centro di un intrigo che lo vedrebbe di ritorno a Torino dalla prossima stagione

Non si placano le voci che accendono la rivalità tra Inter e Juventus sul futuro di Beppe Marotta. L’attuale amministratore delegato dei nerazzurri, infatti, da qualche settimana è tornato nel mirino del club bianconero.

Dopo aver vinto tanto nel corso della otto annate trascorse a Torino, il dirigente varesino dal dicembre del 2018 ha intrapreso una nuova sfida alla guida dell’Inter, firmando peraltro lo scorso inverno un importante rinnovo di contratto che lo legherà ai nerazzurri almeno fino al giugno 2025. Nonostante l’accordo stipulato in blocco con gli altri dirigenti nei mesi scorsi, la Juventus avrebbe comunque accarezzato l’idea di un ritorno dopo le dimissioni dell’intero Cda di fine novembre.

Alla luce del vincolo contrattuale che lo lega all’Inter, sembra realmente complicato che Marotta possa liberarsi dall’accordo con i nerazzurri entro il termine della stagione per tornare in bianconero. In un momento di profonda riflessione e ricostruzione dopo la chiusura dell’era Agnelli, però, non va comunque escluso alcuno scenario su quella che sarà la composizione della nuova dirigenza juventina.

La Juve non molla Marotta e Momblano avvisa: “Si fa al 49,9%”

Quella che riguarda Marotta è una fantasia che stuzzica non poche personalità di spicco in casa Juventus. Tra i numerosi dirigenti italiani accostati, quello del varesino è ovviamente il nome che più fa discutere.

Non solo per la grande rivalità che divide da sempre Inter e Juventus, ma anche per le ragioni del divorzio polemico che avevano portato alla separazione tra l’ad nerazzurro e il club bianconero nell’autunno del 2018. A rilanciare comunque le possibilità di un ritorno al passato, ci ha pensato questo pomeriggio Luca Momblano in diretta su ‘Juventibus’ annunciando nuove percentuali in aumento: “Marotta-Juventus al 49,9%”.

Lo stesso giornalista nelle scorse ore aveva rilasciato ulteriori dettagli sui contatti andati in scena negli ultimi giorni tra Marotta e la Juventus: “Mi sento di dire che Beppe Marotta è stato contattato dalla Juventus, da chi conta. Ed è stato più volte anche in confronto, quasi quotidiano tra le parti. Sarebbe lo snodo principale, se non va in porto si attivano le situazioni parallele”.