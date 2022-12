Arriva la firma di Conte: ora c’è anche la data

Antonio Conte è in scadenza con il Tottenham e si riparla della Juventus: il tecnico salentino pronto a firmare il contratto, c’è la data

E’ Antonio Conte uno dei tecnici più chiacchierati del momento. Il motivo non è poi difficile da capirlo: in scadenza di contratto con il Tottenham, il suo nome è da settimane nuovamente in orbita Juventus.

La situazione in casa bianconera è evidente. Il cambio di dirigenza, con le dimissioni di Agnelli e del Consiglio di Amministrazione, potrebbe avere effetti anche dal punto di vista tecnico. A fine stagione Allegri, che già nei mesi scorsi ha visto la sua posizione traballare, potrebbe andare via con il nuovo corso juventino che potrebbe partire da un altro allenatore. Chi? Tra i nomi più spesso citati c’è anche quello di Conte, anche se ovviamente molto dipenderà da chi sarà chiamato in società.

Il tecnico salentino sta facendo bene con gli ‘Spurs’ ma la sua permanenza dipenderà anche da quali saranno i progetti del club londinese. Proprio sul futuro di Conte arriva una indiscrezione che potrebbe rappresentare una svolta: c’è già la data della firma.

Calciomercato Juventus, Conte e il rinnovo: spunta la data

Per Antonio Conte, il Tottenham è pronto a fare un sacrificio economico non indifferente. La società vuole proseguire con il tecnico italiano ma non vuole rimanere nel limbo ancora a lungo. Ecco perché, stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, nel giro di un paio di settimana potrebbe essere tutto già deciso.

La volontà degli ‘Spurs’, infatti, sarebbe di avere una risposta da Conte prima dell’inizio del mercato di gennaio, anzi: il club vuole arrivare al 1° gennaio con un accordo già in vigore in modo da poter pianificare le mosse sul mercato invernale anche in ottica futura. Per far questo, come detto, è pronto un ingaggio faraonico: si parla di 20 milioni di sterline a stagione che farebbero del tecnico ex Inter e Juventus il più pagato della Premier League. Novità potrebbero arrivare da un incontro che dovrebbe tenersi in settimana con i bianconeri alla finestra. Il Tottenham mette fretta a Conte: due settimane per il primo verdetto.