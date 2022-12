Ritorno choc per Cristiano Ronaldo: non se l’aspettava nessuno

Cristiano Ronaldo resta al centro dell’attenzione mediatica. Il portoghese ha fatto discutere anche nelle ultime ore, con un ritorno assolutamente inaspettato

Quando il calcio si miscela con la nostalgia e probabilmente anche con l’amore, allora iniziano a fioccare anche i ricordi e ogni tanto anche i grandi ritorni, pure inaspettati.

Per chi pensasse che questo sia il caso anche di Cristiano Ronaldo, non dovrebbe essere così, non questa volta. Dopo la grande delusione arrivata dal Mondiale e l’eliminazione per mano del Marocco, con tutte le polemiche che hanno accompagnato prima e dopo, il fenomeno portoghese deve pensare al suo futuro. Ora è un free agent, ma bisognerà toccare con mano che offerte arriveranno nelle prossime settimane. Una di queste è già stata recapitata dall’Al-Nassr ed è ricchissima, ma il sì dell’ormai ex Manchester United non è ancora arrivato. E, quindi, Cristiano Ronaldo fa quello che sa fare meglio, almeno per il momento. Cioè allenarsi e farlo duramente, in attesa che arrivi la chiamata giusta. E per farlo CR7 è tornato al passato, a Valdebebas: è arrivato, infatti, l’ok del Real Madrid e Ronaldo si sta preparando proprio lì, come riporta ‘Relevo’.

Cristiano Ronaldo torna a Madrid, ma solo per allenarsi

L’attaccante, però, non è entrato in contatto con la prima squadra di Carlo Ancelotti e si è allenato in compagnia del figlio e con un personal trainer.

Nulla lascia pensare che ci possano essere in programma risvolti in tema di calciomercato. Semplicemente è un dato di fatto che Ronaldo sia rimasto in ottimi rapporti con il Real Madrid e con Florentino Perez. D’altronde come non si potrebbe, vista la stima e quanto si è vinto insieme. Ora, però, tocca anche pensare al futuro e per molti i posti giusti per farlo sono quelli dove si è stati meglio.