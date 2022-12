Adani-Messi, è bufera: “Così è veramente pesante”

Dopo la vittoria dell’Argentina, arrivano nuove polemiche sui social per la telecronaca di Adani: “Dovrebbe essere fermato”

Uno dei casi di questo Mondiale è stato sicuramente quello legato alle telecronache di Daniele Adani. L’ex calciatore ha spaccato a metà l’opinione pubblica in maniera piuttosto netta tra chi lo apprezza e chi, invece, non riesce a sopportarlo.

Il commento tecnico di Adani, in modo particolare quando gioca l’Argentina, è considerato troppo imparziale e eccessivo da chi lo critica sui social. In particolare, su ‘Twitter’ da ieri sera è in tendenza l’hashtag #AdaniOut, con il quale viene chiesto alla RAI di non metterlo più a fare telecronache. Nel corso della partita di ieri, tra Croazia e Argentina, Adani ha risposto in diretta agli haters e questo ha suscitato ulteriori polemiche. Di seguito alcuni dei (moltissimi) tweet su Lele Adani.

#AdaniOut fortunatamente non posso vedere la finale…continua ad essere una telecronaca insopportabile!!! Ci sta facendo odiare l’Argentina … incredibile!!! Mi dispiace per #Bizzotto ha un compagno di banco irritante. #Rai1 #RaiSport #ArgentinaVsCroatia — luigi patierno (@luigipatierno) December 14, 2022

“E noi dobbiamo contenerci per chi” Per chi paga il canone Rai ed è stanco del fanatismo nella telecronaca #AdaniOut #RaiSport @leleadani — ELIOSAL (@eliosal89) December 13, 2022

Vorrei dare un abbraccio a Bizzotto più una pacca di conforto.#AdaniOut — 𝓥𝓮𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪_ (@veronica_faso) December 13, 2022