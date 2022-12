Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 13 dicembre 2022

La Gazzetta dello Sport apre con l’intervista esclusiva a Zlatan Ibrahimovic: “Ibra, Milan arrivo”, le parole del fuoriclasse svedese che si avvicina al rientro in campo e parla anche del futuro di Leao: “Deve restare qui, è felice”. Stasera la prima semifinale del Mondiale tra Croazia e Argentina: “Modric-Messi a colpi di genio”. In casa Inter tiene banco il mercato: “Dumfries al Chelsea, affare du due fronti: bilancio e… Lukaku”. L’inchiesta Juve: “Quella carta di CR7 che vale come un assegno in bianco”.

Il Corriere dello Sport si concentra in prima pagina sulla sfida Mondiale tra Croazia e Argentina: “Messi vede Diego”, il parallelismo tra il numero dieci dell’Albiceleste e il Pibe de Oro. “La semifinale con la Croazia può avvicinarlo al mito”. Brasile e non solo a caccia del nuovo Ct: “Ancelotti do Brasil. Portogallo su Mou”. Allarme continua alla Juventus: “Pogba non corre ancora”. Il Milan trema: “Leao, il Chelsea torna alla carica”. Infine il mercato Napoli: “Ilic costa 25 milioni”.

Tuttosport dà ampio spazio al mercato della Juve: “Intrigo capitale”. Le mire della Lazio per Pellegrini riscaldano la pista Milinkovic, il pressing su Karsdorp e Smalling della Roma. Ampio risalto ovviamente anche al Mondiale: “Messi-Modric: il calc10”, titola il quotidiano torinese con un gioco di parole. “Il nuovo Brasile chiama Ancelotti”, con i verdeoro a caccia del nuovo Ct dopo il fallimento in Qatar. Il Torino insiste: “Nandez più vicino al Toro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 13 dicembre 2022

Modric sfida Messi nella prima semifinale del Mondiale, che trova ampio risalto sulla prima pagina di AS: “Un partido da 10”. Il peso dei due capitani dieci sarà decisivo nel match che decreterà la prima finalista, scrive il quotidiano spagnolo. Intervista a Ronaldo il ‘Fenomeno’ sul mercato del Real Madrid: “Enrick va a ser muy bueno”. Anche il Mundo Deportivo mette in prima pagina il duello tra Messi e Modric: “Semifinale de Oro”.Mercato Barcellona: “El presidente del Angers abre la puerta a Ounahi”.