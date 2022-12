Messi, Adani e quel riferimento a Maradona: social in tilt

Messi sale in cattedra, trascinando l’Argentina con una prestazione da urlo: il paragone di Adani non passa inosservato.

L’Argentina ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco della semifinale con la Croazia, arrotondando ancora il parziale. A decidere momentaneamente la contesa ci stanno pensando le reti siglate da Leo Messi e Julian Alvarez (doppietta).

L’Albiceleste ha tenuto per larghi tratti il pallino del gioco in mano, gestendo i ritmi a proprio piacimento. Con un Leo Messi in versione deluxe, i sudamericani fino a questo momento stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Il numero 10 di Scaloni non solo ha impreziosito la sua prestazione battendo dagli undici metri il para-rigori Livakovic, ma è riuscito anche a ricamare con sagacia il gioco, facendo da raccordo tra i reparti. Trascinandosi la squadra sulle spalle, la “Pulce” sta agendo da rifinitore ma anche da attaccante di riferimento, inserendosi a fari spenti ed imbeccando i suoi compagni. Prestazione tecnicamente sontuosa quella dell’attaccante del Psg, che ha fatto nuovamente sobbalzare Lele Adani.

Argentina, Messi show: Adani non sta più nella pelle

Il commentatore tecnico della RAI ha enfatizzato a più riprese le giocate del fuoriclasse argentino. Una frase in particolare, però, sta calamitando l’attenzione mediatica.

Nel descrivere la facilità di Messi nel saltare l’uomo e creare la superiorità numerica con classe e tecnica, Adani ha sublimato il tutto nel verbo: “Maradoneggiare“. Il paragone con El Pibe de Oro è una delle costanti, un leit motiv che si ripete con un filo rosso indelebile nel corso degli ultimi anni. Commento che comunque ha letteralmente scatenato i social. Ecco una rapida carrellata:

Voi state tifando per questa roba qui, per Adani che urla qualcosa su Maradona e i contorni del destino.#Qatar2022#ArgentinaCroazia — Alessandra|🎄| 🇭🇷 (@lemonmeringue_) December 13, 2022

Adani: “Dribbla i cammelli, Messi riporta Maradona su un campo di calcio” pic.twitter.com/dQU7XBdXRA — Salva (@saIva___) December 13, 2022