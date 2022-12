Aritmia cardiaca durante i test: sospeso, non si può allenare

Le analisi prima del campionato hanno evidenziato una aritmia cardiaca: costretto allo stop in attesa degli accertamenti

Alterazione del ritmo cardiaco. E’ questo il responso degli esami clinici pre-stagionale che mandano nello sconforto Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano, ex Lazio, è attualmente in forza al Gremio ed ha ricevuto una vera e propria doccia gelata.

Durante i normali test medici che precedono l’inizio della stagione, al 35enne è stata riscontrata un’aritmia cardiaca ed ora dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti per valutare le sue condizioni e la possibilità di tornare a giocare. Fino ad allora, l’ex Liverpool, non potrà seguire la normale routine di un calciatore, come spiegato nel comunicato del Gremio.

La società brasiliana, infatti, nella nota diramata per comunicare l’accaduto spiega: “Si informa che l’atleta Lucas Leiva ha presentato, negli esami di routine precampionato, un quadro di alterazione del ritmo cardiaco. Per questo il centrocampista resterà lontano dalle attività fino alla conclusione degli esami complementari e della cura della patologia”.

Gremio, Lucas Leiva costretto a fermarsi

I problemi di ritmo cardiaco costringono quindi Lucas Leiva a interrompere, almeno momentaneamente, la sua carriera. Rientrato nella scorsa estate al Gremio, società che lo aveva lanciato da giovane prima del trasferimento in Europa, il centrocampista ha totalizzato 17 partite, realizzando anche tre gol.

Un ritorno dopo quattordici anni di carriera nel Vecchio Continente. L’arrivo al Liverpool nel 2008, quindi nove anni all’Anfield Road indossando la maglia dei ‘Reds’ prima del trasferimento alla Lazio. Cinque anni con i capitolini, quindi la scorsa estate l’addio e la scelta di fare ritorno in Brasile, indossando nuovamente la maglia del Gremio con la quale tutto ha avuto inizio. Oggi la doccia gelata con l’aritmia cardiaca che fa scattare l’allarme e la decisione di sospendere le normali attività sportive in attesa di ulteriori accertamenti e del rientro dell’anomalia riscontrata.

Un problema che già in diverse occasioni è stato riscontrato in calciatori anche di levatura internazionale. Problemi al cuore hanno costretto al ritiro Aguero, mentre un’aritmia fermò per qualche tempo Sami Khedira, allora centrocampista della Juventus. Ma i casi sono davvero tanti e a questi, purtroppo, oggi si è aggiunto anche Lucas Leiva.