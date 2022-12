Italian Sport Awards 2022, a Salerno le premiazioni: da Immobile a Maldini

A Salerno vanno gli Italian Sports Awards 2022: quest’anno premio importante anche per Calciomercato.it

Sarà Salerno con le sue luci la cornice degli Italian Sport Awards 2022, gli Oscar del calcio italiano che – in diverse categorie – premiano le individualità migliori della stagione 2021/22. Da Immobile a Pellegrini, da Di Lorenzo a Pioli, i nomi che riceveranno questo riconoscimento sono tanti e importanti. E tra questi ci sarà anche Calciomercato.it, con la nostra direttrice Eleonora Trotta che lunedì 19 dicembre verrà premiata come ‘Miglior direttore di una testata web’.

Nel Teatro Augusteo di Salerno, il Festival del Calcio vedrà protagoniste tante personalità importanti del nostro calcio, in molte categorie. A partire da quella di ‘Miglior portiere dell’anno’, condivisa tra Vicario e Provedel. A Di Lorenzo il riconoscimento come miglior difensore e soprattutto migliori calciatore dell’anno, poi ancora Immobile (miglior attaccante), Pellegrini (miglior centrocampista), Parisi (miglior giovane e rivelazione), Candreva (miglior gol), Pioli (miglior allenatore), Italiano (miglior giovane allenatore) e il Milan (miglior club). Premiati anche Iervolino, patron della Salernitana, Paolo Maldini come miglior dirigente, Sabatini e Giuntoli come ds, Sozza per la categoria arbitri e molti altri, dai Var ai procuratori. Nella categoria media, come detto, il premio a Eleonora Trotta come ‘miglior direttore di testata web’, ovvero Calciomercato.it. Riconoscimento speciale alla carriera per Corrado Ferlaino, Luciano Moggi e Franck Ribery.

Non solo, perché a questi Oscar del calcio verrà anche svelata la top 11 della scorsa Serie A: Sepe; Faraoni, Bastoni, Mancini, Biraghi; Candreva, Barella, Ricci, Zaccagni; Immobile, Raspadori. Mister: Davide Nicola. Largo spazio anche alla Serie B, con la top 11 e non solo: il miglior calciatore dell’anno in cadetteria è Federico Gatti mentre il miglior giovane Nicolò Fagioli, con Galliani premiato come miglior dirigente sportivo. Per quanto riguarda la Serie C, anche qui lo spazio è davvero importante con premi dettagliati per ogni girone. Insomma, una grande serata di calcio, che ovviamente sarà seguita in diretta da Calciomercato.it da Salerno.

SERIE A – BEST AWARDS – Stagione 2021/2022

Miglior Portiere dell’anno: Guglielmo VICARIO/ Ivan PROVEDEL

Miglior Difensore dell’anno: Giovanni DI LORENZO

Miglior Centrocampista dell’anno: Lorenzo PELLEGRINI

Miglior Attaccante dell’anno: Ciro IMMOBILE

Miglior Calciatore dell’anno: Giovanni DI LORENZO

Miglior Giovane Calciatore dell’anno: Fabiano PARISI

Miglior Goal dell’anno: Antonio CANDREVA

Miglior Procuratore dell’anno: Marco SOMMELLA

Miglior Allenatore dell’anno: Stefano PIOLI

Miglior Giovane Allenatore dell’anno: Vincenzo ITALIANO

Miglior Club dell’anno: MILAN

Miglior Presidente dell’anno: Danilo IERVOLINO

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno: Paolo MALDINI

Miglior Direttore Sportivo dell’anno: Walter SABATINI – Cristiano GIUNTOLI

Miglior Addetto Stampa dell’Anno: Stefano DE MARTINO

Miglior Responsabile Comunicazione: Matteo PEDINOTTI

Miglior Arbitro CAN Serie A e B: Simone SOZZA

Miglior Arbitro VAR Lega Serie A: Aleandro DI PAOLO

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno: Fabiano PARISI

Premio Gestione Social: SPEZIA

Premio alla Carriera: Corrado FERLAINO – Luciano MOGGI – Franck RIBERY

Miglior Giovane Procuratore: Luigi LIGUORI

Premio Alla Carriera: Claudio Molinari (ADISE)

Top 11 SERIE A

Portiere: Luigi SEPE

Terzino Destro: Davide FARAONI

Terzino Sinistro: Cristiano BIRAGHI

Difensore centrale: Alessandro BASTONI

Difensore Centrale: Gianluca MANCINI

Centrocampista Laterale Destro: Antonio CANDREVA

Centrocampista Laterale Sinistro: Mattia ZACCAGNI

Centrocampista Centrale: Nicolò BARELLA

Centrocampista Centrale: Samuele RICCI

Attaccante: Ciro IMMOBILE

Attaccante: Giacomo RASPADORI

Mister: Davide NICOLA

SERIE B – BEST AWARDS – Stagione 2021/2022

Miglior Portiere dell’anno: Antony IANNARILLI

Miglior Difensore dell’anno: Lorenzo PIROLA

Miglior Centrocampista dell’anno: Gianluca GAETANO

Miglior Attaccante dell’anno: Massimo CODA

Miglior Calciatore dell’anno: Federico GATTI

Miglior Giovane Calciatore dell’anno: Nicolò FAGIOLI

Miglior Goal dell’anno: Adriano MONTALTO

Miglior Procuratore dell’anno: Giovanni TATEO

Miglior Allenatore dell’anno: Fabio PECCHIA

Miglior Giovane Allenatore dell’anno: Fabio GROSSO

Miglior Presidente dell’anno: Saverio Sticchi DAMIANI

Miglior Direttore Sportivo dell’anno: Pantaleo CORVINO

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno: Adriano GALLIANI

Miglior Addetto Stampa: Ferdinando IELASI

Miglior Squadra dell’Anno: LECCE

Miglior Arbitro CAN Serie A e B: Francesco COSSO

Miglior Arbitro VAR CAN Serie A e B: Valerio MARINI

Miglior Esordiente dell'anno: Pietro BERUATTO

Miglior Esordiente dell’anno: Pietro BERUATTO

Premio Gestione Social: BENEVENTO

Premio Speciale: Guido ANGELOZZI

Top 11 SERIE B

Portiere: Alberto PALEARI

Terzino Destro: Samuele BIRINDELLI

Terzino Sinistro: Pietro BERUATTO

Difensore centrale: Fabio LUCIONI

Difensore Centrale: Federico BASCHIROTTO

Centrocampista Laterale Destro: Anthony PARTIPILO

Centrocampista Laterale Sinistra: Alessio ZERBIN & Giuseppe SIBILLI

Centrocampista Centrale: Gennaro ACAMPORA

Centrocampista Centrale: Salvatore ESPOSITO

Attaccante: Alfredo DONNARUMMA

Attaccante: Francesco FORTE

Mister: Marco BARONI

SERIE C – BEST AWARDS – Stagione 2021/2022

Miglior Portiere Girone A dell’anno: Giacomo POLUZZI (Sud Tirol)

Miglior Portiere Girone B dell’anno: Riccardo GAGNO (Modena)

Miglior Portiere Girone C dell’anno: Pierluigi FRATTALI (Bari)

Miglior difensore Girone A dell’anno: Giovanni ZARO (Sud Tirol)

Miglior difensore Girone B dell’anno: Antonio PERGREFFI (Modena)

Miglior difensore Girone C dell’anno: Giuseppe NICOLAO (Foggia)

Miglior centrocampista Girone B dell’anno: Fabio Scarsella (Modena)

Miglior centrocampista Girone C dell’anno: David PETERMANN (Foggia) – Daniele FRANCO (Avellino)

Miglior attaccante Girone A dell’anno: Jacopo MANCONI (Renate/Albinoleffe)

Miglior attaccante Girone B dell’anno: Luca ZAMPARO (Reggiana)

Miglior attaccante Girone C dell’anno: Vito LEONETTI (Turris)

Miglior allenatore Girone A dell’anno: Massimo ODDO

Miglior Giovane allenatore Girone A dell’anno: Luca TABBIANI (Fiorenzuola)

Miglior allenatore Girone B dell’anno: Attilio TESSER (Modena)

Miglior Giovane allenatore Girone B dell’anno: Gennaro VOLPE (Virtus Entella)

Miglior allenatore Girone C dell’anno: Michele MIGNANI (Bari)

Miglior Goal Girone B dell’anno: Riccardo GAGNO – Imolese-Modena (gol vittoria – 36° giornata)

Miglior Goal Girone C dell’anno: Alessio CURCIO – Foggia-Catania (5-1 gol del 2-0 – 33° giornata)

Miglior Presidente Girone B dell’anno: Carlo RIVETTI (Modena)

Miglior Presidente Girone C dell’anno: Luigi DE LAURENTIIS (Bari)

Miglior Direttore Sportivo Girone A dell’anno: Paolo BRAVO (Sud Tirol)

Miglior Direttore Sportivo Girone B dell’anno: Davide VAIRA (Modena)

Miglior Direttore Sportivo Girone C dell’anno: Ciro POLITO (Bari)

Miglior Procuratore Serie C dell’anno: Valeriano NARCISI – Bruno DI NAPOLI

Miglior Addetto Stampa Girone A dell’anno: Filippo GIANOTTI (Lecco)

Miglior Addetto Stampa Girone B dell’anno: Marcello TOSI (Reggiana)

Miglior Addetto Stampa Girone C dell’anno: Mirco SORRENTINO (Paganese) – Angelo SCALTRITI (Catania)

Miglior Squadra Girone A dell’anno: SUD TIROL

Miglior Squadra Girone B dell’anno: MODENA

Miglior Squadra Girone C dell’anno: BARI

Miglior Giocatore esordiente Girone A: Niccolò PIEROZZI (Pro Patria)

Miglior Giocatore esordiente Girone B: Edoardo IANNONI (Ancona)

Miglior Giocatore esordiente Girone C: Luca MORO (Catania)

Miglior Arbitro Lega Serie C dell’anno: Daniele PERENZONI

Miglior tifoseria Girone C: BARI

Premio Gestione Social: JUVE STABIA

Miglior Dirigente sportivo Girone C: Diego FORESTI (Catanzaro)

Premio Speciale: Focus Serie C – Otto channel

Premio alla carriera: Felice EVACUO

Top 11 SERIE C

Portiere: Lorenzo LORIA (Monopoli)

Terzino destro: Raffaele PUCINO (Bari)

Terzino sinistro: Mario MERCADANTE

Difensore centrale: Emmanuele MATINO (Potenza)

Difensore centrale: Luca MARTINELLI (Catanzaro)

Centrocampista laterale destro: Antonio CINELLI (Catanzaro)

Centrocampista laterale sinistro: Antonio CANDELA (Venezia)

Centrocampista centrale: Daniele ALTOBELLI (Juve Stabia)

Centrocampista centrale: Simone TASCONE (Entella)

Attaccante: Walid CHEDDIRA (Bari)

Attaccante: Tommy MAISTRELLO (Renate)

Mister: Silvio BALDINI

SERIE C, TUTTE LE SQUADRE PROMOSSE DALLA SERIE D: 2021/22

GIRONE A: NOVARA

GIRONE B: SANGIULIANO CITY

GIRONE C: ARZIGNANO VALCHIAMPO

GIRONE D: RIMINI

GIRONE E: SAN DONATO TAVERNELLE

GIRONE F: RECANATESE

GIRONE G: GIUGLIANO

GIRONE H: AUDACE CERIGNOLA

GIRONE I: GELBISON CILENTO

MEDIA E INFORMAZIONE – BEST AWARDS

Giornalista Sportivo dell’anno Uomo: Antonio GIORDANO

Giornalista Sportivo dell’anno Donna: Federica MASOLIN

Miglior Telecronista sportivo: Riccardo TREVISANI

Miglior Conduttore sportivo: Marco CATTANEO

Miglior Conduttrice sportiva: Valentina BALLARINI

Miglior Commento tecnico: Dario MARCOLIN

Miglior Opinionista sportivo: Marco PAROLO

Miglior Giornalista bordocampo Uomo: Francesco MODUGNO

Miglior Giornalista bordocampo Donna: Maria Pia BELTRAN

Miglior Direttore di testata sportiva “Quotidiano”: Ivan ZAZZARONI

Miglior Direttore di testata sportiva “TV”: Alessandra DE STEFANO

Miglior Direttore di testata sportiva “WEB”: Eleonora TROTTA

Miglior Programma televisivo sportivo: DS Domenica SPORTIVA

Miglior Format televisivo sportivo: Calciomercato l’Originale

Miglior Rubrica sportiva TV: Goal Deejay

Miglior TG sportivo: Sky Sport 24

Miglior Programma radiofonico sportivo: Radio Goal

Miglior Redazione sportiva TV: Sportitalia

Miglior Redazione sportiva Web: Fantacalcio

Miglior Redazione sportiva Agenzia di Stampa: AdnKronos

Miglior Redazione sportiva Quotidiano: Repubblica

Miglior Redazione sportiva Radio: TMW Radio

Miglior Quotidiano sportivo: Corriere dello Sport

Miglior Quotidiano sportivo Online: Gazzetta.it

Miglior Settimanale/Rivista sportivo: Undici

Miglior Mensile sportivo: Guerin Sportivo

Miglior Portale sportivo: TuttoMercatoWeb

Miglior Web TV sportiva: Eleven

Miglior Radio sportiva: Radio Sportiva

Miglior Agenzia di Stampa Sportiva: Ansa

Premio Speciale TV: Pressing Lunedì

Premio Speciale TV: Focus Serie C

Premio Alla Carriera: Salvatore Campitiello