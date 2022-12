Radiazione dalla Serie A: “Campionato sospeso in attesa della Juventus”

Le ultime news Serie A riguardano sempre l’inchiesta Prisma che ha coinvolto la Juventus. Chieste la radiazione e la sospensione del campionato

Il campionato di Serie A si è fermato per dare spazio ai Mondiali. Oggi in programma la prima delle due semifinali di Qatar 2022, con i vice campioni del mondo della Croazia che affrontano l’Argentina di Messi.

La ripresa è prevista per il prossimo 4 gennaio con il big match tra Inter e Napoli che potrebbe già valere una fetta di scudetto in caso di vittoria dei partenopei dell’ex Spalletti. Ma a tenere banco in questi giorni di amichevoli di preparazione alla seconda parte di stagione è ovviamente l’inchiesta Prisma che rischia di stravolgere di nuovo il calcio italiano. Proprio oggi si è registrata la rinuncia della Procura di Torino a misure cautelari nei confronti della società Juventus e di tutte le persone indagate, tra cui in particolare l’ormai ex presidente Andrea Agnelli. Come spiegato da Calciomercato.it, si tratta di soltanto di un atto consequenziale alle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione del club bianconero che non intacca l’inchiesta in sé. Resta da capire quali saranno i tempi della giustizia ordinaria e soprattutto quelli della giustizia sportiva che potrebbero incidere sulla classifica con punti di penalizzazione per la squadra di Allegri o sanzioni più miti o più gravi.

Inchiesta Prisma, Pisani avvisa la Juve: “Tolleranza zero”

Sul tema è intervenuto anche l’avvocato Angelo Pisani, che ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’ ci è andato giù duro: “Il caso Juventus merita un intervento deciso delle istituzioni a livello più alto. Cosa mi aspetto? Per quanto riguarda le plusvalenze c’è già stato uno ‘sconto’, ma tra prove e intercettazioni si evince che non c’è nulla di corretto nel sistema”.

Il presidente di ‘Noi Consumatori’ invoca misure drastiche e immediate: “Se fossi in Chiné (capo della Procura Federale, ndr) sarei per pene ancora più severe e cautelativamente sospenderei il campionato in attesa di capire il vero ruolo della Juve. Non si può giocare un campionato falsato. Chiederei la radiazione del club bianconero, deve esserci un messaggio forte. Per me la regola deve essere tolleranza zero in questi casi: il calcio deve ripartire senza ulteriori giustificazioni. Spero solo che la giustizia faccia il suo corso e che si chiarisca una volta e per tutte che lo sport non può essere inquinato”.