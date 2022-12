Dietrofront di Cristiano Ronaldo: decisione choc per il suo futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta assolutamente un’incognita. Oggi, però, è arrivata un’indiscrezione inaspettata sul destino del portoghese

Cristiano Ronaldo non è un calciatore come gli altri, per quello che ha fatto in carriera, con le maglie dei club con cui ha giocato e con il Portogallo.

La spedizione in Qatar, però, non è andata come tutti si aspettavano. Non un disastro, per carità, ma in molti si attendevano che il Marocco non fosse avversario insuperabile per Fernando Santos e i suoi ragazzi. Così non è stato e le immagini di CR7 che rientra tra le lacrime negli spogliatoi rappresentano un’immagine storica e indimenticabile. Un po’ il ritratto di un campione che sembra sul viale del tramonto e sta facendo tremendamente fatica ad accettare il suo nuovo ruolo. Al Manchester United, infatti, le cose sono finite male, tanto che da settimane il bomber ex Real Madrid è un free agent. E, proprio quando la Nazionale portoghese doveva essere il suo porto sicuro, le polemiche non sono mancate anche con il suo commissario tecnico durante il Mondiale. Santos ha scelto, infatti, Goncalo Ramos negli ottavi e nei quarti di finale, con Cristiano Ronaldo inizialmente in panchina. Inutile dire che, né lui né la sua famiglia l’hanno presa bene. Però, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare una notizia sorprendente sul suo futuro.

Cristiano Ronaldo non molla la Nazionale: con il Portogallo fino al 2024

Chi pensava che CR7 avesse detto addio alla Nazionale portoghese con il triste epilogo contro il Marocco, probabilmente dovrà rivedere i suoi piani.

Infatti, secondo quanto riporta ‘Correio da Manha, l’intenzione dell’attaccante non è affatto quella di ritirarsi. L’ormai ex Manchester United è convinto di essere ancora integro fisicamente, nonostante i messaggi criptici che lancia e, quindi, vuole continuare a giocare con il Portogallo almeno fino a Euro 2024. A quel punto, il campione che è passato anche in Italia dalla Juventus avrà 39 anni. La parola ‘fine’ deve essere ancora scritta e Ronaldo si è guadagnato il diritto di farlo quando desidera.