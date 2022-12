La Premier batte ancora la Serie A: l’infortunio lo porta al Chelsea

L’infortunio accende la trattativa con il Chelsea: pronto ad andare in Premier League, l’addio alla Serie A è probabile

Neanche la pausa per i Mondiali ha fatto archiviare il rischio infortuni. Non sono i calciatori impegnati i Qatar, ma anche chi è rimasto a casa e da qualche giorno ormai ha ripreso la preparazione in vista del ritorno in campo.

Si stanno per scrivere i titoli di coda sulla rassegna iridata con i campionati pronti a riprendersi la scena. I club sono tornati ad allenarsi e hanno già fatto i conti con alcuni infortuni. Uno ha toccato anche il Chelsea che ha perso Armando Broja: l’attaccante albanese si è fatto male durante l’amichevole contro l’Aston Villa ed è probabile che dovrà stare lontano dal terreno di gioco a lungo. Ecco allora che i Blues potrebbero tornare sul mercato a gennaio e puntare un calciatore che è da tempo nel mirino di club italiani e non. Si tratta di Memphis Depay, 27 anni, attaccante del Barcellona con contratto in scadenza a fine stagione. L’olandese non ha trovato molto spazio con Xavi nella prima parte di stagione e per questo potrebbe chiedere l’addio anticipato a gennaio, nonostante a giugno sarà libero di accasarsi a parametro zero.

Calciomercato, Depay al Chelsea: ecco il motivo

Stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, il calciatore ex Manchester United sarebbe il profilo perfetto per l’attacco del Chelsea a caccia di rinforzi per consentire a Potter le giuste rotazioni.

Depay al Chelsea è una pista da seguire e un eventuale assalto dei Blues lascerebbe a mani vuote le società italiane che pure seguono la situazione dell’attaccante del Barcellona con interesse.

E’ noto, infatti, che il Barça non avrebbe problemi a dare il via libera alla cessione di Depay. Come raccontato da Calciomercato.it, la società catalana vorrebbe ricavare qualcosa dall’eventuale partenza dell’attaccante e la cifra si attesta intorno ai due milioni di euro. Cercato dalla Juventus in estate, più di recente Depay è un nome entrato in orbita Roma. Ora c’è il Chelsea che potrebbe farsi avanti, sbaragliando la concorrenza.