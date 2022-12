Rivoluzione Galliani: “Facciamo come nel basket”. Mezza bugia sul mercato

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, affronta diversi temi in vista della ripresa del campionato dopo la lunga pausa per la Coppa del Mondo

Il Monza guarda con ottimismo al prosieguo della stagione, in vista della ripresa del campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale.

I brianzoli con Palladino in panchina hanno un ruolino di marcia invidiabile, veleggiando in piena zona Europa League dietro le prime della classe. La classifica reale parla di un +9 sul terzultimo posto, vantaggio rassicurante per la squadra neopromossa in Serie A. Una prima volta storica per i biancorossi dell’Ad Adriano Galliani: “E’ un natale meraviglioso, il più bello nella storia del Monza. Dopo la promozione ci siamo confermati in Serie A, dopo quindici partite saremmo salvi. Dobbiamo ringraziare il presidente Berlusconi, senza di lui non saremmo qua – le parole di Galliani a margine del brindisi natalizio con i giornalisti – Siamo contenti, sedici punti sono soddisfacenti dopo la prima parte di campionato. Ci abbiamo messo 110 anni per arrivare in Serie A e non voglio tornare in B dopo appena dodici mesi: quest’anno dobbiamo difendere la categoria, poi il prossimo anno vedremo cosa succederà”.

Monza sempre attentissimo sul mercato, con il dirigente brianzolo che dice una mezza bugia in vista della finestra invernale: “Vediamo, non sto affilando le armi per gennaio… Il mercato è una roba che va e viene. Dico soltanto che al momento siamo in tanti”.

Galliani lancia l’idea: “Nel calcio servono due tempi da 30 minuti”

Galliani dice la sua sulla corsa scudetto: “Non lo so chi vince perché per me sarà un nuovo campionato, ho questa convinzione. Per me comincerà una nuova Serie A, non sarà una semplice ripresa, non si riprenderà da dove si è finito. Non ho idea cosa succederà, le statistiche conteranno poco o nulla. Sarà un’altra classifica e un altro campionato: comincia un nuovo torneo da 23 partite”.

🎥 #Galliani lancia la proposta: "Recupero? Si gioca troppo poco, servono due tempi effettivi da 30 minuti" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/q1rWHMlVIj — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 13, 2022

C’è anche spazio per un retroscena su Palladino: “E’ una persona intelligente e credevamo che potesse fare subito bene. Abbiamo deciso di cambiare allenatore e ho proposto Palladino al presidente. L’ho portato a cena ad Arcore perché di solito faccio sempre così: io propongo, poi ci pensa Berlusconi a dare la benedizione apostolica o meno. E in questo caso è arrivata”.

Infine, Galliani lancia un appello: “Recuperi esagerati? Per me non è così. Sono un grande fautore e mi batto, ne ho parlato anche con Collina: auspico due tempi effettivi da 30 minuti. Non è un problema di recupero, il problema è che si gioca troppo poco a pallone. Io sono appassionato di basket, quando il pallone esce fuori blocchi l’orologio. Il recupero psicologicamente è diverso dal tempo effettivo, ti viene l’angoscia. Per me nel calcio si deve arrivare al tempo effettivo: due tempi da trenta minuti, dove il tempo si ferma quando la palla non è in gioco”.