Colpo di scena Vlahovic, arriva la conferma: così la Juventus lo cede a gennaio

Calciomercato Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe riservare sorprese a stretto giro di posta. Lo scenario.

Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti sarà una sessione invernale di calciomercato nella quale la Juventus per forza di cose sarà costretta a fare di necessità virtù.

Salvo clamorose cessioni, infatti, la campagna acquisti bianconera non riserverà particolari sorprese. Allegri ha chiesto un nuovo esterno in grado di far rifiatare all’occorrenza Juan Cuadrado, e la sensazione è che Cherubini possa riuscire in quest’intento intavolando un affare low cost. Le grandi manovre, invece, a meno di dietrofront inaspettati, saranno posticipate in estate. Si tratta di una precisazione non effimera, anche perché le improvvide leggi del mercato impongono valutazioni di volta in volta molto difficili. Ne sa qualcosa Dusan Vlahovic, per il quale la Juventus ha sborsato più di 80 milioni di euro per prelevarlo dalla Fiorentina meno di un anno fa.

Calciomercato Juventus, incognita Vlahovic: le ultime sul futuro del serbo

Protagonista di una stagione funestata da diversi guai fisici – la fastidiosa pubalgia tormenta come una spada di Damocle l’asso serbo ormai da diverse settimane – Vlahovic ha fatto fatica a ritagliarsi quel ruolo da protagonista che la Juventus gli aveva riservato.

Anche a causa di una manovra troppo spesso farraginosa e poco propositiva, raramente all’ombra della Mole si è visto quel cecchino infallibile ammirato nell’ultimo anno e mezzo di militanza alla Fiorentina. Questo significa che i bianconeri non punteranno più su Vlahovic? Falso. La Juve deve tutelare quello che è stato uno degli investimenti più importanti della sua storia recente, ed il serbo ha dimostrato di avere margini di crescita ancora importanti. Tuttavia, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da capogiro, è chiaro che le congiunture extra-campo “impongono” alla Juve quantomeno di prenderla in considerazione. Diversi rumours d’Oltremanica hanno accostato Vlahovic a club di Premier League, come Arsenal o Chelsea.

Scenario da non escludere, e che per certi versi è stato rievocato anche da Ben Jacobs, giornalista di CBS Sports: “C’è una possibilità concreta che Vlahovic lasci la Juve nel 2023. Un suo addio a gennaio non è escluso da chi gli sta intorno. Diversi top club sono in contatto con il suo agente, compreso il Chelsea: al momento, però, non c’è nulla di particolarmente avanzato.”

La Juventus sta sottoponendo Vlahovic ad ulteriori test, ed alcuni club che lo corteggiano potrebbero diffidare dei suoi infortuni. Sicuramente è un nome da tenere d’occhio sebbene sia stato alla Juventus solo un anno.”