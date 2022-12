Al Bayern dopo il Mondiale: la Juve è ormai beffata

Il giocatore è pronto a volare in Germania dopo il Mondiale. La Serie A e l’Italia appaiono sempre più lontane

Stasera il Mondiale ha decretato la prima finalista. Al Lusail Iconic Stadium si sono affrontate la Croazia e l’Argentina. La squadra europea, una delle due grandi sorprese in Qatar, ha provato a mettere i bastoni fra le ruote ad un’altra sudamericana, dopo il Brasile. Modric e compagni, però, non sono riusciti a raggiungere la finale come nel 2018, quando persero contro la Francia.

Ma sono davvero tanti i protagonisti che hanno permesso alla Croazia di compiere un altro mezzo miracolo. L’ex Pallone d’Oro del Real Madrid, nonostante i 37 anni compiuti lo scorso 9 settembre, continua ad essere la guida della squadra. Il centrocampo è chiaramente il punto di forza, anche grazie alla presenza di Brozovic e Kovacic. In attacco si fa fatica a segnare ma Kramaric e gli ex ‘italiani’ Petkovic e Perisic stanno dando il loro contributo.

Tanta esperienza dunque per Zlatko Dalic ma anche giovani pronti ad imporsi ad altissimi livelli come Gvardiol, per il quale i grandi club sono pronti a fare follie. Servirà una cifra, ormai fuori mercato per le italiane – si parla di più di 90 milioni di euro – per strapparlo al Lipsia. Per quanto mostrato in Qatar appare, però, un investimento assicurato.

Calciomercato, italiane beffate: colloqui con il Bayern Monaco

Tra i protagonisti della Croazia c’è certamente Dominik Livakovic, anche se questa sera ha causato il rigore dell’1-0 poi realizzato da Leo Messi. L’estremo difensore della Dinamo Zagabria, contro un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, è il vero eroe in questo Mondiale con i suoi rigori parati.

Si era già messo in mostra in Champions League contro Milan, Salisburgo e Chelsea ma in Qatar ha dimostrato di essere pronto al definitivo salto di qualità.

In Italia è stato sondato da Juventus, Inter e Roma ma come vi abbiamo raccontato ieri durante la diretta Twitch di Calciomercato.it su TvPlay va registrato il forte interesse da parte del Bayern Monaco. Un interesse che trova conferme anche in Germania: Florian Plettenberg di SkySport aggiunge che sarebbero già iniziati i colloqui tra l’entourage dell’estremo difensore croato e la dirigenza bavarese. E’ Dominik Livakovic il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Manuel Neuer.