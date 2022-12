L’infortunio ribalta la Juventus: l’attaccante arriva a gennaio

Gli scenari di mercato per la Juventus si complicano in vista di gennaio: la mossa determinata dall’infortunio per l’attacco

Mese di dicembre piuttosto particolare per i club calcistici, che preparano l’avvio del 2023 sul doppio fronte della preparazione, in campo, per la ripartenza stagionale, e fuori dal campo delle strategie di calciomercato. Situazione ancor più particolare per quanto concerne la Juventus, visti gli avvenimenti delle ultime settimane, con le incognite relative al nuovo ciclo societario, al fronte finanziario relativo ai bilanci del club e ai verdetti della giustizia ordinaria e sportiva.

Una situazione in cui il ruolo di Massimiliano Allegri si trova rivestito di una nuova centralità, impensabile un paio di mesi fa, nel momento di massima crisi dei bianconeri in campo. L’allenatore livornese è stato confermato per garantire la continuità dell’area sportiva, nonostante avesse pensato alle dimissioni, e come lui il ds, Federico Cherubini. Il tecnico ha il compito di isolare il più possibile la squadra dalle faccende extra-campo, per coltivare l’ambizione di andare avanti nelle coppe e cercare in campionato quanto meno di mantenere il piazzamento Champions e, laddove possibile, tentare una difficile rincorsa scudetto. Allegri, insieme a Cherubini, ha inoltre già definito per larga parte le strategie immediate sul mercato. Niente colpi particolarmente onerosi, ovviamente, vista la situazione, ma il tentativo di giungere a innesti mirati in alcune zone di campo, cogliendo occasioni che dovessero presentarsi. L’evolversi del mercato però porta, da questo punto di vista, brutte notizie.

Calciomercato Juventus, si allontana Depay: la mossa obbligata del Liverpool

Tra i nomi tornati d’attualità, dopo l’inseguimento estivo, per l’attacco della Juventus, c’è anche Memphis Depay. L’olandese è in predicato di lasciare il Barcellona, di sicuro a fine stagione a contratto esaurito, ma, nel caso in cui vengano esaudite le richieste dei blaugrana, anche a gennaio.

Come raccontato da Calciomercato.it, che ha spiegato dell’inserimento della Roma, il Barcellona chiede un indennizzo di almeno due milioni di euro. Ma sia i giallorossi, che i bianconeri, vengono concretamente minacciati dal Liverpool. Il nuovo stop di Luis Diaz, che potrebbe restare fermo fino a marzo per il nuovo intervento al ginocchio, obbliga i ‘Reds’ a un rinforzo offensivo sul mercato invernale e secondo il ‘Liverpool Echo’ il nome di Depay starebbe risalendo nelle preferenze di Klopp.