Rabiot saluta e torna a casa: lo scambio accontenta Allegri

Adrien Rabiot in evidenza anche al Mondiale con la maglia della Francia. Rimane complicato il rinnovo del centrocampista, che è in scadenza di contratto, con la Juventus

Non vuole fermarsi Adrien Rabiot, che sta vivendo un momento magico tra Juventus e Francia. Anche al Mondiale il centrocampista da francese sta recitando la parte del protagonista, con la selezione di Deschamps che punta a bissare il titolo vinto nel 2018.

Punto di forza nella Juve del mentore Massimiliano Allegri e titolarissimo con la maglia dei ‘Bleus’ nella Coppa del Mondo in corso di svolgimento in Qatar: Rabiot sta vivendo probabilmente la miglior stagione in carriera e sono tanti i rumors di mercato sul suo conto visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ resta abbastanza complicato, con le grandi di Premier League pronte a fiondarsi a fine stagione sul classe ’95 approfittando della ghiotta possibilità di prelevarlo a parametro zero. La mamma-agente del giocatore punta a un ingaggio ancora più oneroso rispetto ai 7 milioni di euro più bonus che percepisce attualmente il figlio alla Continassa, cifra però fuori porta per la nuova gestione bianconera.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: c’è Bernat nello scambio col PSG

Le possibilità che le strade si separino sono alte a fine campionato, anche se la dirigenza juventina nelle prossime settimane proverà a fare un tentativo per capire quali siano i possibili margini di accordo per la permanenza sotto la Mole di Rabiot.

Il centrocampista transalpino, dal ritiro in Qatar della Francia, ha strizzato l’occhio alle big di Premier: “Non lo so se sarà il mio ultimo anno alla Juve. A Torino sono cresciuto e maturato tanto come calciatore. Non ho una squadra preferita, ma ho sempre detto che un giorno mi piacerebbe giocare in Inghilterra. E’ un campionato che mi attrae e che si avvicina di più alle mie caratteristiche“. Parole che sanno d’addio e oltre alla pista inglese sulla situazione di Rabiot è vigile anche il Paris Saint-Germain. Il colosso parigino sta valutando la possibilità di riportare sotto la Tour Eiffel il 27enne mancino, che nell’estate 2019 lasciò da svincolato il PSG proprio per approdare alla Juventus.

Allegri chiuderebbe le porte alla partenza di Rabiot a gennaio, considerando la sua importanza nello scacchiere bianconero. Un’offerta da 15-20 milioni di euro potrebbe però cambiare le carte in tavola, così come l’inserimento nell’affare di una contropartita che faccia al caso della dirigenza bianconera. Un profilo gradito a Cherubini e Allegri potrebbe essere quello di Bernat, già in passato nei radar degli uomini mercato della Continassa. Lo spagnolo a Parigi è chiuso nel ruolo da titolare da Nuno Mendes e a Torino andrebbe a rappresentare un’alternativa di livello sulla corsia sinistra a Kostic, permettendo al tecnico livornese di cambiare anche modulo. La priorità della Juve rimane sempre un esterno destro come vice Cuadrado per la finestra invernale, anche se la ricerca di un laterale mancino è comunque nei piani della ‘Vecchia Signora’ tra gennaio e giugno.