Svolta Lazio-Juventus: anche Sarri ha detto sì

Possibile svolta in arrivo sull’asse Lazio-Juventus, non solo per Milinkovic-Savic. Ecco gli ultimi aggiornamenti e le novità di mercato

Si preannuncia sempre più caldo l’asse di calciomercato tra Juventus e Lazio. Il sogno dei bianconeri, come noto, resta Sergej Milinkovic-Savic.

C’è però da superare l’ostacolo Lotito: “I contratti si fanno quando scadono. Dal punto di vista tecnico, la Lazio ha interesse perché è un grande giocatore e un grande uomo. Mi auguro che altrettanta valutazione la faccia il giocatore. Appuntamento in agenda? Che stiamo facendo calciomercato? Nella vita tutto ciò che ha inizio ha anche una fine, a partire dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta, è un valore aggiunto. Quello che manca sono i presidenti, non abbiamo problemi a trovare giocatori o allenatori. Gli italiani rimasti sono pochi, che lo fanno con dedizione. Il denaro non è tutto nella vita, conta il cervello e le idee”. Il presidente della Lazio è al lavoro per rinnovare ancora il centrocampista serbo, facendo aumentare ulteriormente la sua valutazione già altissima, oltre i 60 milioni di euro. Negli ultimi giorni il patron biancoceleste, dopo il terremoto in casa Juve, si è anche schierato dalla parte di Andrea Agnelli: “L’ho visto al Senato e l’ho abbracciato. Dire che la Juve sia il male del calcio italiano non è giusto. Oggi tutti si scatenano per creare dissidi nei confronti della Juve. Un conto è la politica, un altro il valore umano. Andrea è uno che lavora”. Un altro nome potrebbe aprire la strada che porta a Milinkovic-Savic in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, Pellegrini-Lazio apre la strada per il colpo Milinkovic

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il primo affare tra Juventus e Lazio che potrebbe andare in porto riguarda il terzino Luca Pellegrini.

Maurizio Sarri avrebbe già dato il suo gradimento al giocatore, e difficilmente l’ex Roma sarà trattenuto a Torino dopo il prestito all’Eintracht Francoforte. L’affare Pellegrini come possibile “apripista” per il colpo Milinkovic-Savic nella prossima estate: la dirigenza della Juve è già al lavoro sul centrocampista serbo.