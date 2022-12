Marotta sceglie il nuovo Ds: ma la Juve ha un ostacolo

La Juventus ufficializzerà il 18 gennaio il nuovo CDA. Nella rivoluzione societaria di Elkann è forte la suggestione di un ritorno in dirigenza di Beppe Marotta

La tentazione della nuova Juventus è forte: riportare a Torino Beppe Marotta come capo dell’area sportiva dopo il ribaltone in seno al CDA bianconero.

La suggestione di un ritorno sotto la Mole dell’attuale Ad dell’Inter gira con sempre più insistenza a Torino per la nuova gestione della ‘Vecchia Signora’, con John Elkann come principale sponsor del dirigente varesino. Il numero uno della controllante Exor vorrebbe un uomo forte in dirigenza dopo il rimescolamento dell’assetto societario, che lo scorso 28 novembre ha visto le dimissioni dell’intero Consiglio di amministrazione compreso l’ex presidente Andrea Agnelli. Elkann per il momento punterà su un ‘governo’ tecnico e con uomini di alto profilo per sistemare i conti bianconeri e difendersi dalle accuse della Procura di Torino sulle indagini in corso. Da qui la scelta di Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino ai piani alti della società, gente di fiducia di Elkann ed Exor.

Juventus, ritorno Marotta: tutti i nomi della nuova dirigenza

Il ‘fantasma’ di Marotta fa capolino però negli ultimi giorni sulla Continassa, anche se per il secondo capitolo in bianconero ci sarebbe un ostacolo che è rappresentato proprio dalla nomina del nuovo CDA, con l’ex Direttore generale che resterebbe così fuori come riporta il quotidiano ‘Tuttosport’.

Per l’attuale numero uno della dirigenza dell’Inter si tratterebbe infatti di un passo indietro, considerando che nel settembre 2018 lasciò la Juve da membro del Consiglio di amministrazione. Marotta potrebbe comunque entrare in un secondo momento e in questo preciso caso al termine della stagione. La proprietà bianconera potrebbe affiancargli un Ds in rampa di lancio come Giovanni Rossi, attuale uomo mercato del Sassuolo e cresciuto proprio a Torino come responsabile del settore giovanile nei primi anni della gestione Marotta. La posizione dell’attuale Football Director Cherubini resta in bilico per la prossima estate e oltre a Rossi sarebbero sotto la lente d’ingrandimento anche i profili di Berta, Massara e Petrachi. Con un possibile ritorno di Marotta, difficile invece uno sbarco alla Continassa di Giuntoli e Tare, abituati ad avere più potere decisionale all’interno dell’area tecnica. La Juventus è pronta a ripartire con una nuova era ma guarda però al passato: la suggestione si chiama Beppe Marotta.