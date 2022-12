Lo ha chiesto Ancelotti: a sorpresa lascia la Juve per il Real

Clamorosa ipotesi che viene lanciata dalla Spagna: il Real Madrid lo ha messo tra gli obiettivi, può lasciare la Juventus

Il Real Madrid può fare la spesa in casa Juventus. La società piemontese vive un momento particolarmente delicato per i problemi ormai noti.

L’addio del presidente Agnelli e di tutto il Consiglio di Amministrazione non è stato ancora compensato con nuovi dirigenti, con la data del 18 gennaio che sarà quella di nascita del nuovo corso bianconero. Intanto tiene ancora banco l’indagine della Procura di Torino e le eventuali ripercussioni sportive.

In tutto questo, si avvicina il momento del ritorno in campo per la squadra di Allegri: meno di un mese alla ripresa del campionato che coinciderà in pratica anche con l’inizio del mercato invernale. Una sessione che sarà particolarmente complicata per la Juventus anche se qualcosa bisognerà fare, soprattutto per quanto riguarda gli esterni di difesa. Acquisti ma anche cessioni e una clamorosa notizia in questo senso arriva dalla Spagna: Carlo Ancelotti ha fatto più volte il suo nome e lo vorrebbe con sé al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, insidia Real Madrid: lo ha chiesto Ancelotti

La notizia arriva dalla Spagna e a parlarne è ‘fichajes.com’. Stando al portale, il Real Madrid avrebbe tra i suoi obiettivi anche Manuel Locatelli.

Non un obiettivo primario visto che in cima alla lista delle preferenze dei blancos ci sono Bellingham ed Enzo Fernandez, ma una delle possibili alternative se questi due nomi non fossero raggiungibili.

In particolare, il nome di Locatelli sarebbe spuntato fuori nel corso di alcune riunioni tra Ancelotti e dirigenti del Real Madrid. Il tecnico italiano avrebbe indicato nel centrocampista della Juventus come possibile rinforzo per la mediana delle ‘merengues’ e in estate potrebbe esserci l’assalto. Un’assalto che, alle giuste condizioni, potrebbe anche andare a segno considerato che Locatelli non rappresenta certo un incedibile per Allegri. Il profilo dell’ex Sassuolo è comunque soltanto uno dei tanti inseriti tra i possibili centrocampisti nel mirino del Real Madrid e la priorità di Florentino Perez, al momento, va ad altri candidati. Tutto però può succedere: Ancelotti ne ha parlato, Locatelli è nel mirino del Real.