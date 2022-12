Milan e Juve, adesso si chiude davvero: c’è il pre-accordo

Una delle stelle del Mondiale in Qatar potrebbe presto cambiare maglia, con Milan e Juventus bruciate da un top club

Questa sera l’Argentina si giocherà uno storico accesso in finale dei Mondiali, sfidando la Croazia dell’ex Pallone d’Oro Luka Modric. Per la Seleccion sarebbe la seconda in meno di dieci anni, dopo la cocente delusione della sconfitta contro la Germania nel 2014 per il gol di Gotze ai supplementari.

Per Messi, come noto, è l’ultima occasione di sollevare al cielo l’ultimo titolo che gli manca e che lo porterebbe definitivamente nell’olimpo accanto a Maradona. La ‘pulce’ sta dando tutto e ha letteralmente trascinato la sua squadra fino in semifinale, restando freddo sui calci di rigore come con l’Olanda – dove ne ha calciati due – e spietato come contro Messico e Australia. Ora Messi vuole superare Maradona nei gol segnati ai Mondiali, a partire già da stasera. Per farlo avrà bisogno dell’aiuto dei compagni, che lo hanno supportato. Nonostante un gioco non spumeggiante e più di qualche pericolo corso, nella squadra del ct Scaloni ci sono parecchi talenti e giocatori che si sono messi in mostra. A partire dal portiere Emiliano Martinez, decisivo a dir poco contro Australia e Olanda. Poi Rodrigo De Paul, ‘guardiano’ di Messi, MacAllister, Molina, Lisandro Martinez, Julian Alvarez e ovviamente Enzo Fernandez.

Tutti pazzi per Enzo Fernandez: il Liverpool brucia tutti

Proprio Enzo Fernandez è stato forse il gioiello più splendente mostrato dall’Argentina in Qatar, insieme ovviamente a Messi. Il giocatore del Benfica, titolarissimo in Portogallo in tutte le competizioni, è partito in panchina nell’esordio e poi si è preso il posto. I top club si sono già tutti accorti di lui e in Serie A già da tempo lo seguono. Milan e Juventus lo osservano da diversi mesi, come già raccontato a suo tempo da Calciomercato.it, con il Benfica che era in pole ed effettivamente ha vinto la corsa. Certo, viste le sue prestazioni l’argentino si può catalogare come rimpianto di mercato per le big, soprattutto per la cifra di 12 milioni con cui è stato preso.

Secondo quanto riportato dal media argentino ‘La Capital’, il Liverpool avrebbe addirittura un pre-accordo di massima con il Benfica per avere Enzo Fernandez già da giugno 2023. L’ascesa del classe 2001 è stata vertiginosa, i Reds avrebbero quindi accelerato per l’ex River Plate, pronti a regalare a Klopp una delle prossime stelle del calcio internazionale. Il prezzo ora è decisamente salito, ma di sicuro vale la pena fare un investimento importante per uno dei migliori centrocampisti del Mondiale. Il Liverpool con questo pre-accordo anticiperebbe Manchester United e City, che lo volevano per l’estate. E con loro anche Milan e Juventus, che lo seguono da mesi ma non hanno mai spinto con decisione.