Conte-Juventus, il ritorno prende quota: si può sbloccare a breve

Calciomercato Juventus, le voci relative ad un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera non smettono di placarsi.

“Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“. Potrebbero essere sintetizzati in quest’ottica i rumours che hanno accostato nuovamente con una certa insistenza Antonio Conte alla Juventus.

Legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, il tecnico salentino deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro. Gli Spurs sarebbero pronti a tutto pur di far trattenere ancora a lungo l’ex allenatore di Inter e Juve, che però potrebbe avere altre idee per la testa. La partita è ancora tutta da giocare, e potrebbe riservare interessanti colpi di scena. Alla luce del restyling dirigenziale, non è escluso che il nuovo corso bianconero possa partire dall’artefice dell’epopea vincente della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, bookmakers scatenati sul possibile Conte-back

Al momento, però, il tutto è da relegare nell’alveo delle suggestioni. Del resto, negli ultimi giorni sono ritornati in auge anche le ipotesi legate ai ritorni di Del Piero e Marotta.

Un ribaltone in panchina, però, è piuttosto complicato da ipotizzare. Dopo un iniziale periodo di difficoltà, culminato con l’estromissione dagli ottavi di finale di Champions League, Vlahovic e compagni si sono ripresi in campionato, dove occupano al momento il terzo posto in classifica. La striscia di sei vittorie consecutive ha rilanciato la Juventus, riproiettandola in zona Europa e rinsaldando anche la panchina di Allegri, difeso a spada tratta da Andrea Agnelli anche nei momenti più difficili.

Tuttavia, il Conte back non è considerato un’ipotesi improbabile. Come riferito da Agipronews, infatti, un eventuale ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus è bancata 4 volte la posta da Sisal. Si tratta di uno scenario che, stando a quanto evidenziato, potrebbe prendere quota improvvisamente al materializzarsi di determinate condizioni. La trattativa per il ritorno di Conte all’ombra della Mole in linea teorica potrebbe sbloccarsi nel caso in cui non si dovesse materializzare il rinnovo con il Tottenham. Scenario comunque da monitorare con attenzione, in quanto mediaticamente destinato a far parlare ancora per molto tempo.