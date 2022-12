Ribaltone storico: contatti con Conte per la panchina

Il tecnico leccese ex Juventus e Inter è ancora in scadenza di contratto con il Tottenham, dove è approdato all’inizio della scorsa stagione

Dove sarà il futuro di Antonio Conte? In Inghilterra sono possibilisti sulla permanenza al Tottenham, previo rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Qui in Italia, invece, girano voci di una non convinzione da parte del leccese di prolungare il suo soggiorno londinese. L’ex Juventus e Inter avrebbe voglia di tornare in Italia, anché perché gli ‘Spurs’ non gli offrirebbero le giuste garanzie in tema di calciomercato.

Se non al Tottenham, il futuro di Conte potrebbe essere in bianconero. L’addio di Andrea Agnelli alla presidenza, in effetti, spalanca quasi un portone al suo ritorno. Anche se a parole, dirette o indirette, John Elkann e i suoi hanno manifestato totale fiducia in Massimiliano Allegri. Vale per ogni allenatore, una fiducia condizionata ai risultati. E fin qui quelli del livornese sono stati pessimi, vedi la brutta eliminazione dalla Champions già alla fase a gironi, con appena 3 punti raccolti in sei giornate. 10 sono invece i punti di distacco in campionato dalla capolista Napoli.

Insomma Allegri rischia di chiudere senza titoli pure la sua seconda stagione alla Juve post Sarri-Pirlo. Seconda e, in tal caso, probabilmente l’ultima nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025 da 7 milioni netti più bonus.

Calciomercato Juventus, Conte nel mirino dell’Atletico Madrid

Un Conte potenzialmente a spasso, però, fa gola pure ad altre società importanti. ‘Todofichajes.com’ cita a tal proposito l’Atletico Madrid, ancora incerto se confermare o meno Simeone.

Il portale ispanico parla di contatti avviati tra i ‘Colchoneros’ e Conte, non sicuro appunto di proseguire la sua avventura alla guida del Tottenham cominciata all’inizio della passata stagione. Il Ds Berta vorrebbe lui in caso di addio dopo undici anni e mezzo del ‘Cholo’ che di recente è stato riaccostato all’Inter, anche se il suo approdo in nerazzurro è impossibile a meno che decida di ridursi del settanta per cento l’ingaggio da 22 milioni che fa di lui il tecnico più pagato al mondo.