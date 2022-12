Il piano che fa sognare la Juve: triplo addio per il colpo inglese

I bianconeri sono pronti a mettere le mani sull’attaccante classe 1999, sacrificando tre giocatori. Ecco l’idea del club italiano

La Juventus guarda in Inghilterra per rafforzare il proprio organico. I bianconeri hanno messo gli occhi sul calciatore del Chelsea, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno 2024.

Il rinnovo di Mason Mount con gli inglesi non c’è ancora stato e questa situazione di stallo non fa altro che alimentare i rumors sull’attaccante. I bianconeri, in questi anni, hanno dimostrato di essere capaci di mettere a segno colpi importanti e Mason Mount farebbe fare il salto di qualità alla trequarti della Vecchia Signora.

L’inglese, che il prossimo 10 gennaio compirà 24 anni, può giocare sia dietro la punta che sugli esterni. Può davvero essere il nome giusto in vista di un sempre più probabile addio di Angel Di Maria. Calciomercatoweb.it, conferma l’idea la Juventus abbia deciso di puntare sul giocatore per la prossima stagione e sarebbe pronta ad approfittare del contratto in scadenza fra poco più di 18 mesi.

Calciomercato Juventus, colpo dal Chelsea: il piano bianconero

Il club di Torino avrebbe già in mente il piano per fare in modo che Mount possa arrivare in Italia per vestire la maglia bianconera. Tra gennaio e giugno sono pronti a salutare diversi calciatori, che alleggeriranno il monte-ingaggi, facendo dunque spazio al talento inglese-

Nel frattempo, a Londra dopo aver messo le mani su Christopher Nkunku, stanno continuando a sondare il calciomercato alla ricerca di nuovi attaccanti. Mount, dunque, potrebbe davvero essere ingolosito dall’idea di cambiare aria e di trasferirsi in una squadra che lo metterebbe al centro del progetto.

Come detto, la Juve sarebbe pronta a far spazio al talento inglese con diversi addii. L’indiziato numero uno a fare le valigie è certamente Leandro Paredes. La prima parte di stagione dell’argentino è stata alquanto deludente e tutto lasciare pensare che i bianconeri non eserciteranno il diritto di riscatto dal Psg, che sarà dunque costretto a riprenderselo. Le maggiori uscite arriveranno a centrocampo: ci sono, infatti, altri due giocatori che rischiano di salutare Massimiliano Allegri.

Adrien Rabiot è un pupillo del tecnico livornese, che non se ne priverebbe mai, ma la sensazione è che per il francese l’avventura in bianconero sia arrivata agli sgoccioli. Il contratto è in scadenza a giugno e le sirene inglesi lo attraggono non poco. Attenzione, infine, al possibile addio anche di McKennie, con il quale la Juve punta a monetizzare sui 15/20 milioni di euro.