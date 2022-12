La Juve resta senza parole: 60 milioni per l’addio

La Juve, nonostante i problemi societari e giudiziari, è pronta a muoversi sul calciomercato. La richiesta da 60 milioni spiazza i bianconeri

La Juve è alle prese con questioni più importanti di un semplice colpo di calciomercato. Però, sul campo la squadra si sta preparando in attesa del ritorno di tutti i Nazionali impegnati al Mondiale e soprattutto la dirigenza sta iniziando a guardarsi intorno per scovare i colpi giusti da portare a termine.

Un nome circolato non poco negli ultimi giorni è quello di Cody Gakpo. Il giovane attaccante ha firmato tre gol in cinque partite al Mondiale, ma anche delle giocate di grandi qualità che l’hanno messo in evidenza a livello internazionale. Il PSV non può essere sicuro di trattenerlo, neppure a gennaio, ma non ha alcuna intenzione di svendere un talento assoluto su cui puntare è quasi obbligatorio. Pensate che, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, gli olandesi chiedono una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Tanto, tantissimo rispetto al valore di solo qualche settimana fa. E la Juve non è affatto l’unico club in fila. Infatti, ci sono anche il Manchester United e il Real Madrid, anche se i Blancos sembrano maggiormente concentrati sulla chiusura dell’affare Endrick, che sarà ancora più costoso.

Tutti pazzi per Gakpo: si complicano le cose per la Juve

Del talento olandese, quindi, ormai si parla sempre di più e le voci si rincorrono, non solo in Olanda, ma a livello internazionale.

A tal proposito, è stato chiarissimo anche il direttore sportivo del PSV, Marcel Brands, in alcune dichiarazioni a ‘Euwig Trow’: “Solo 10-12 club possono pagare quanto vale Cody Gakpo a gennaio. Se succede, deve essere una vendita record del PSV e anche l’offerta giusta per i piani di Cody. Non abbiamo ancora offerte ufficiali. Vediamo se ci sono club che pagano molto a gennaio”.