Calciomercato Juventus, intreccio con Dumfries: 40 milioni

Juventus, affare da 40 milioni di euro: intreccio di mercato che coinvolge anche l’Inter e Denzel Dumfries

Uscito dal florido settore giovanile del Lione, da ormai due stagioni è parte integrante e punto fermo del club transalpino, prima sotto la guida di Bosz ed ora con Laurent Blanc. Malo Gusto, terzino destro classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti di Francia.

Sotto contratto con i transalpini sino al 2024, Gusto, che con la maglia del Lione ha già collezionato oltre 50 presenze tra Ligue 1 e competizioni europee, ha già attirato su di sé l’attenzione di tanti top club europei. In Italia, in particolare, piace molto alla Juventus, da tempo alla ricerca di nuovi innesti sulle corsie difensive. I bianconeri però devono fare alla svelta. La concorrenza infatti non manca e in particolare ci sarebbe il Manchester United ad osservare con estrema attenzione il 19enne terzino, in possesso anche di passaporto portoghese.

Calciomercato Juve: 40 milioni per Gusto dallo United, che pensa anche a Dumfries

Il club inglese infatti sta cercando con insistenza sul mercato un nuovo rinforzo per la corsia di destra. Diogo Dalot è sotto contratto sino al 2023 (anche se il club dispone di un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione), mentre Aaron Wan-Bissaka non sembra convincere particolarmente il tecnico ten Hag.

Ecco perché il Manchester United starebbe sondando il terreno, già per gennaio, per un nuovo terzino destro. E Gusto, secondo ‘Sky Sports Uk’, è un profilo che piace parecchio alla causa inglese. I ‘Red Devils’ pensano addirittura che l’affare difficilmente possa concludersi per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Una cifra che complicherebbe enormemente i piani della Juventus di arrivare al giovane terzino franco-portoghese.

Gusto però non è l’unico profilo che piace allo United. Ten Hag starebbe osservando con attenzione due connazionali. Si tratta di Frimpong, in forza al Bayer Leverkusen e di Denzel Dumfries. Il giocatore dell’Inter piace molto al tecnico olandese, che potrebbe anche decidere di puntare su di lui. I nerazzurri attendono un’eventuale proposta: i 40 milioni che lo United pensa di sborsare per Gusto, potrebbero non essere sufficienti per convincere l’Inter, che spera di incassare una cifra più alta dall’eventuale cessione dell’olandese.