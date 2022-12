Mondiali 2022, in campo Argentina-Croazia per la prima semifinale: da De Paul a Sosa, tanti nomi nel mirino della Serie A

Sono le due nazionali che nelle ultime due edizioni dei Mondiali si sono entrambe classificata al secondo posto. L’Argentina nel 2014, la Croazia nel 2018. Ora, ai Mondiali in Qatar, si giocano l’accesso alla finale. Per i sudamericani potrebbe essere la sesta della propria storia, per la Croazia la seconda, tra l’altro consecutiva. In campo diversi osservati speciali in chiave mercato, anche dai club di Serie A, che a gennaio o nella prossima estate potrebbero essere pronti a lanciare l’assalto decisivo.

De Paul rinato, Inter e Juve sognano il ritorno

Dopo un inizio di stagione colmo di critiche e di prestazioni altalenanti, Rodrigo De Paul sembra essere rinato nel corso di questa Coppa del Mondo. Il centrocampista ex Udinese, dopo una pessima prova nella sconfitta inaugurale contro l’Arabia Saudita, è cresciuto sempre più diventando uno dei primi “scudieri” di Leo Messi e un insostituibile per Scaloni.

Il giocatore classe 1994 è legato all’Atletico Madrid fino al 2026, ma il rapporto con i ‘Colchoneros’ sembra essersi ormai incrinato, sia con Simeone che soprattutto con l’ambiente. Non è quindi escluso che il giocatore (difficile a gennaio, più probabile in estate) possa chiedere la cessione. La Serie A non l’ha mai perso di vista, con l’Inter e la Juventus che hanno sempre mostrato grande interesse nei suoi confronti. Il Mondiale potrebbe rappresentare il punto di svolta per la carriera del giocatore, che, a fronte anche di un rapporto ormai incrinato, potrebbe spingere per una cessione e un ritorno in Italia.

Inter, non solo De Paul: Sosa osservato speciale per la fascia

Non solo De Paul, l’Inter segue con grande attenzione anche Borna Sosa. Anche lui sarà in campo nella sfida di stasera. Osservato speciale in casa nerazzurra, Sosa è stato molto vicino ad approdare a Milano in estate. Il croato, che in nazionale gioca terzino, ma potrebbe benissimo essere impiegato come quinto di centrocampo.

Il nome di Sosa, in forza allo Stoccarda, è emerso come possibile sostituto di Robin Gosens. Il tedesco non sta trovando particolare spazio e il Bayer Leverkusen continua ad essere fortemente interessato a lui. La trattativa è in fase tutt’altro che avanzata, ma l’Inter nel frattempo sta seguendo varie piste come possibili sostituti e una di queste è Jesus Vazquez del Valencia. Sosa però non è affatto un profilo da escludere. Il giocatore piace tanto alla dirigenza nerazzurra, che sicuramente lo ha osservato con grande interesse nell’arco di questo Mondiale. Certo, l’eventuale approdo a Milano dipenderà solo dalla cessione dell’ex Atalanta. Su di lui, oltre al Bayer, c’è anche lo Schalke 04, ma Gosens al momento sembra escludere questa ipotesi.

Serie A, Gvardiol ed Enzo Fernandez sogni proibiti

Tra coloro che sicuramente saranno protagonisti nella sfida di questa sera ci sono tanti giovani. Uno piace molto alla Juventus, ma il suo cartellino è già lievitato a dismisura. Si tratta di Josko Gvardiol, difensore centrale del Lipsia. Oltre ai bianconeri tanti grandi club europei lo stanno corteggiando: dal Real Madrid al Bayern Monaco, dal Chelsea al Manchester United. Al momento però in vantaggio ci sarebbe il Manchester City, pronto a formulare una proposta pari a 100 milioni di euro. Una cifra incredibile, che la Juventus non riuscirebbe mai a pareggiare.

Poteva essere destinato alla Serie A in estate, in particolare al Milan, Enzo Fernandez. Ora la valutazione del centrocampista ex River Plate, è già spropositata. Il Benfica lo ha acquistato per 18 milioni di euro e con i portoghesi ha una clausola di 120 milioni. Impossibile per i rossoneri provare un nuovo tentativo, anche perché in pole, al momento, sembra esserci il Liverpool. Meno complicato, ma comunque dispendioso, sembra essere Alexis Mac Allister. Il centrocampista del Brighton è una delle rivelazioni di questa Coppa del Mondo. Con i ‘Seagulls’ ha un contratto fino al 2025 con opzione per un’ulteriore stagione. Tra i club della Serie A quello maggiormente interessato a lui sembra essere l’Inter, ma sarà difficile veder partire il giocatore per meno di 35 milioni di euro.